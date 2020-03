In den Christophorus-Kliniken in Coesfeld, Dülmen und Nottuln müssen die Besuchsregelungen verschärft werden. Darauf weist die Klinikleitung in einer Mitteilung hin.

Um die Verbreitung des Coronavirus zu verhindern und den Forderungen des NRW-Gesundheitsministeriums nachzukommen, hatten die Kliniken vergangene Woche die Regelung ausgegeben, dass Besuche bei Angehörigen auf eine Person pro Patient und Tag reduziert werden und zwischen 15 und 18 Uhr liegen sollten. „Leider halten sich nicht alle Besucher an die eingeschränkten Besuchsregelungen“, berichten die Kliniken.

Viele Besucher verstehen, dass sie auch ihre Angehörigen aktiv schützen, wenn sie ihn selten oder gar nicht besuchen. Doch nicht alle Besucher sind verständnisvoll. Deshalb werden die Kliniken in den nächsten Tagen an allen Standorten die Seiteneingänge verschließen und den Zugang über den Haupteingang lenken. Besuche müssen weiter eingeschränkt werden: Es sollten wirklich nur noch die notwendigsten Besuche stattfinden, also bei Schwerstkranken, Kindern und Schwangeren bzw. Wöchnerinnen.

Falls auch diese Einschränkungen nicht respektiert werden, müssen die Christophorus-Kliniken es wie viele andere Krankenhäuser machen, die bereits jetzt ein generelles Besuchsverbot ausgesprochen haben, heißt es in der Pressemitteilung.

Zu den Notdienstpraxen im Kreis heißt es: Seit Anfang der Woche sind die KV-Notdienstpraxen der niedergelassenen Ärzte in Dülmen und Lüdinghausen geschlossen. Die Behandlung erfolgt zentral in der Notdienstpraxis in Coesfeld.