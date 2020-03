Zeiten außergewöhnlicher Einschränkungen können auch Zeiten außergewöhnlicher Solidarität sein. In der Gemeinde Nottuln ist das gerade gut zu erkennen, denn als Folge der vielen Einschränkungen durch das Coronavirus bilden sich verschiedene Helfergruppen. In kleinen Nachbarschaften, aber auch ortsteilübergreifend.

Die Pfarrgemeinde St. Martin bietet seit Montag für alle Ortsteile eine Einkaufshilfe an, die Menschen nutzen können, die in Quarantäne sind, die erkrankt sind oder zu den gefährdeten Personengruppen wie den Senioren gehören. Falls jemand Hilfe benötigt oder Hilfe anbieten möchte, kann er sich im Pfarrbüro Nottuln melden (Telefon 0 25 02/92 96, E-Mail: stmartin-nottuln@bistum-muenster.de).

Darüber hinaus hat sich in den sozialen Medien die Gruppe „Nachbarschaftshilfe Nottuln“ gegründet, die ebenfalls ortsteilübergreifend agiert. Auch hier läuft der telefonische Kontakt über das Pfarrbüro Nottuln der Kirchengemeinde St. Martin. Mit Flyern und Plakaten und bei Facebook (https://www.facebook.com /groups/203628300916335) macht die Gruppe auf sich aufmerksam.

Die wegen der Corona-Krise entstandene neue Nachbarschaftshilfe Nottuln sucht Mitbürger aus der Gemeinde, die Menschen einer Risikogruppe oder in häuslicher Quarantäne befindliche Personen helfen möchten. Diese Helferinnen und Helfer können sich entweder per E-Mail (nottulnhilft@web.de) oder telefonisch ( 0 25 02/92 96, Anrufzeiten: Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag 8.30-11 Uhr und 14.30-18 Uhr sowie Dienstag und Samstag 8.30-11 Uhr) melden.

Neben einigen persönlichen Angaben (Name, Anschrift, Telefon, Mailadresse) werden die Helfer gebeten mitzuteilen, in welchem Ort sie helfen können, welche Art von Hilfe sie leisten können (Einkäufe erledigen, Botendienste, mit dem Hund Gassi gehen etc.), ob sie mobil sind (Fahrrad und/oder Auto) und zu welchen Zeiten sie Hilfe anbieten können (Wochentag, Uhrzeit).

Alle Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt, betont die Nachbarschaftshilfe Nottuln.

Alle, die in der aktuellen Krise Hilfe benötigen, können vertrauensvoll die genannten Kontaktmöglichkeiten nutzen und ihr Anliegen vorbringen.