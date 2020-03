Verunsicherung und existenzielle Sorgen

Die Verwirrung ist groß: Die Stadt Münster hat am Mittwochmittag alle Gastronomiebetriebe und Geschäfte, die nicht der Grundversorgung dienen, komplett geschlossen. In Nottuln galt da noch die Allgemeinverfügung, wonach Speisegaststätten und Restaurants von 6 bis 15 Uhr öffnen dürfen. „Ich finde das alles sehr irritierend“, sagte Petra Dondrup vom Restaurant Martini im WN-Gespräch. Und Rechtsrat Stefan Kohaus von der Gemeindeverwaltung Nottuln kann dies nur zu gut verstehen. „Wir orientieren uns bei unseren Allgemeinverfügungen streng an den Vorgaben des Landes“, betont Kohaus und empfiehlt Gastronomiebetrieben, sich bei Fragen an die Gemeindeverwaltung zu wenden. Für viele Detailfragen laufe noch der Klärungsprozess. Ab wann wird aus einer Gaststätte eine Speisewirtschaft? Reicht da schon die Frikadelle, die zum Bier gereicht wird? Und wie steht es mit dem Außer-Haus-Verkauf? Die Entwicklung ist sehr dynamisch, die behördliche Verordnungslage ändert sich von Tag zu Tag.

Viele Gastronomen in der Gemeinde haben ihre Lokale geschlossen.

Robert Menke von der Ratsschänke am Kirchplatz in Nottuln hat lange überlegt, wie er mit der Situation umgehen soll. Angesichts der Auflagen für Speisegaststätten (Registrierung der Gäste, Mindestabstand von zwei Metern zwischen den Gästen, keine Tischgruppen, zusätzliche Hygienemittel) hat er sich entschieden, sein Lokal zunächst bis zum 19. April geschlossen zu halten. „Ich kann nur hoffen, dass der Spuk in vier Wochen vorbei ist“, seufzt der Gastronom. Seine große Sorge ist, dass die gesamte Wirtschaft wegen der Corona-Krise in eine tiefe Rezession gerät. Immerhin: Die Zeit der Schließung will er nun nutzen, um einen Raum seiner Gaststätte neu zu streichen.

Solche Maßnahmen hat das Restaurant Martini erst vor Kurzem in den Betriebsferien durchgeführt. Die aktuelle Situation löst bei Petra Dondrup ein ganz mulmiges Gefühl aus. Man wolle ja gerne arbeiten, für die Gäste da sein, und jetzt dies. „Das fühlt sich alles so falsch an. Ich habe so etwas noch nicht erlebt.“ Das Restaurant sei zunächst für diese Woche geschlossen, man überlege aber, ob ein Außer-Haus-Verkauf von fertig zubereiteten Speisen möglich ist. Die Nottulnerin ist davon überzeugt, dass die Corona-Krise dramatische wirtschaftliche Folgen haben wird. Da stelle sich schon die Frage, was werde für die kleineren Unternehmen, für die Selbstständigen getan.

Von einem „schrecklichen Gefühl“ spricht auch Dorothee Kruse-Jacob vom Hotel-Gasthof Kruse in Nottuln. Zimmer-Buchungen seien storniert worden, keiner wisse, wie lange die Situation andauern werde. Als „schwersten Schritt“ beschreiben in einem Aushang Dorothee und Ingo Kruse-Jacob die Entscheidung, den Gasthof vorübergehend zu schließen. Große Sorgen machen sie sich, dass schon jetzt gebuchte Veranstaltungen bis in den Juni hinein storniert werden.

Ähnlich ist die Situation im Hotel „Zur alten Post“ in Schapdetten. Touristische Hotelgäste gibt es keine mehr, berichtet Marion Rütering. Nur noch einige Monteure seien da, die am Freitag nach Haus zu ihren Familien fahren würden. Ob sie wiederkommen werden, wisse man nicht. Busgesellschaften und Veranstaltungen seien bis in den Mai hinein storniert worden. Das sei in der Tat eine existenzielle Situation, verdeutlicht Marion Rütering.