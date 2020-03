Neue Regelung für Geschäfte

Informationen weiterzugeben – das ist im Moment nicht ganz leicht. Das hat die Gemeindeverwaltung am Dienstag feststellen müssen. „Wir haben bis zum frühen Abend auf den Erlass des Landes gewartet, um diesen in eine Allgemeinverfügung umzuarbeiten“, beschreibt Bürgermeisterin Manuela Mahnke . Als der Erlass dann kam, wurde die Allgemeinverfügung für die Veröffentlichung im Amtsblatt erarbeitet. „Doch drei Stunden später kam ein aktualisierter Erlass der Landesregierung.“

Bis 22 Uhr seien die Mitarbeiter des Ordnungsamtes noch zu den Gastronomen gegangen, um sie persönlich über die neue Lage zu informieren. „Die Geschäftsleute können wir nicht auch alle besuchen, das sind zu viele“, erklärt Manuela Mahnke. „Wir tun aber alles, sie nicht allein zu lassen.“ Die Unternehmer würden angeschrieben, Wirtschaftsförderer Christian Driever wird auf Stellen verweisen, die in der prekären Situation Hilfe bieten können (zum Beispiel beim Thema Kurzarbeit).

Die Nottulner Allgemeinverfügung wurde am Mittwoch angepasst. Wesentliche Änderung ist, dass der Einzelhandel für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abholdienste (wenn das Geschäft nicht betreten werden muss) und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Friseure, Reinigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte und der Großhandel geöffnet bleiben, alle anderen Geschäfte aber geschlossen werden müssen. Zudem ist festgelegt, dass die Dienstleister und Handwerker weiter ihren Tätigkeiten nachgehen können. Zu schließen sind auch Cafés und physiotherapeutische Einrichtungen (außer, die dortigen Behandlungen sind ärztlich zwingend erforderlich). Blutspendetermine sind unter Auflagen weiter möglich.

Dem Erlass des Landes folgend, bleibt die Regelung, dass Restaurants und Speisegaststätten von 6 bis 15 Uhr öffnen dürfen, bestehen. Die vier Landkreise des Münsterlandes und die Stadt Münster haben das Land aufgefordert zu erlassen, dass die Restaurants und Speisegaststätten komplett schließen sollen. Einige Kommunen wie Münster oder Dülmen haben das für sich bereits festgesetzt.

„Möglich, dass wir das morgen auch bei uns ändern müssen“, bedauert die Bürgermeisterin. „Wir wollen der Bevölkerung nichts Falsches sagen“, betont sie, man versuche, so genau und zeitnah wie möglich zu informieren. Aber die Situation entwickele sich so dynamisch, dass das Geschriebene oft schon wenige Stunden später Makulatur ist.

Und noch eines ist der Bürgermeisterin wichtig: „Die Bürgerinnen und Bürger müssen sich daran halten, dass auch private Feiern nicht erlaubt sind.“ Und wer im Eissalon Tisch an Tisch sitzt, der muss damit rechnen, dass das Ordnungsamt eingreift – zum Schutz aller. „Wenn die Bürger das nicht tun, droht uns die Ausgangssperre“, so Mahnke. Dass diese Befürchtung vom Mittwochnachmittag am Abend schon zur Tatsache wird und der nächste Erlass des Landes folgt, ist möglich.