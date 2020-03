Regeln für die häusliche Quarantäne

Die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungen mit dem Coronavirus ist am Donnerstag (19. März) im Kreis Coesfeld von 85 Fällen am Mittwoch auf insgesamt 113 Fälle angestiegen. Diese Fälle teilen sich wie folgt auf: Sieben Personen in Nottuln, sechs in Havixbeck, zehn in Ascheberg, elf in Billerbeck, fünf in Coesfeld, 25 in Dülmen, zehn in Lüdinghausen, sechs in Nordkirchen, fünf in Olfen, drei in Rosendahl und 25 in Senden.

„Insgesamt ist der Verlauf der Erkrankung im Kreis Coesfeld weiterhin vergleichsweise mild; nur bei einem betagten Risikopatienten zeigt sich ein schwerer Verlauf. Drei weitere Menschen werden stationär behandelt, sind aber ansonsten stabil“, berichtet Dr. Heinrich Völker-Feldmann , Leiter des Kreisgesundheitsamtes in einer Pressemitteilung des Kreises.

Alle sonstigen Personen mit nachgewiesen Coronavirus-Infektionen befinden sich für 14 Tage in häuslicher Quarantäne, wobei fünf Personen im Kreis Coesfeld bereits gesund entlassen werden konnten. Die häusliche Quarantäne ist eine behördlich angeordnete Maßnahme. Damit sie Wirkung zeigt, so der Kreis, sei es zwingend nötig, dass sich davon Betroffene an folgende Vorgaben halten:

„Verbleiben Sie im eigenen Haushalt – also nicht mit Freunden treffen oder in der Stadt herumlaufen! Zu Hause mit den Angehörigen oder Mitbewohnern das Zusammenleben besprechen: Das Bad nach der Benutzung reinigen, nicht länger als 15 Minuten gemeinsam in einem Raum bleiben, nicht zu nah sein, keine gemeinsamen Mahlzeiten!

Halten Sie regelmäßigen Kontakt zum Kreisgesundheitsamt und folgen Sie dessen weiteren Anweisungen.

Inzwischen empfiehlt das Kreisgesundheitsamt, dass Restaurants und Cafés zur konsequenten Eindämmung der Coronavirus-Eindämmung komplett geschlossen bleiben. Gleiches gilt für eine Vielzahl an Geschäften, die nicht der Notversorgung dienen. „Diese Maßnahmen sind unumgänglich, um den Infektionsschutz und die Sicherheit für uns alle zu gewährleisten“, betont Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr – und appelliert an die Menschen im Kreis Coesfeld: „Bitte folgen Sie den behördlichen Anordnungen und verzichten Sie auf alle nicht wirklich notwendigen sozialen Kontakte.“

Dr. Heinrich Völker-Feldmann rät: „Achten Sie immer die grundlegenden Hygieneregeln, vor allem auf regelmäßiges, gründliches Händewaschen!“ Auf diese Weise schützt man nicht nur sich selbst, sondern auch die Risikogruppen, wie ältere und vorerkrankte Menschen.

Die Telefon-Hotline des Kreisgesundheitsamtes Coesfeld für medizinische Fragen zum Coronavirus unter der Rufnummer 02541/18-5380 ist montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 14 Uhr geschaltet. Außerdem ist die Patientenhotline der Kassenärztlichen Vereinigung unter der Rufnummer 116 117 rund um die Uhr erreichbar. Auf der Seite www.kreis-coesfeld.de finden sich viele weitere Hinweise.