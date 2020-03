Die Müllabfuhr ist in der Gemeinde Nottuln auch in der Corona-Krise sichergestellt. Probleme bereiten den Fahrern der Müllwagen aber die engen Straßen in manchen Wohngebieten der Gemeinde, schreibt die Verwaltung in einer Pressemitteilung. Und zwar besonders dann, wenn diese Straßen noch durch parkende Fahrzeuge verstopft werden.

In einer solchen Situation entscheiden die Fahrer, ob sie die Straße ohne Risiko für das eigene oder die fremden Fahrzeuge passieren können. Ist eine Mülltonne unter diesen Umständen nicht zu erreichen, braucht sie nicht geleert zu werden. In so einem Fall ist es sonst üblich, dass das Entsorgungsunternehmen die betreffende Stelle später noch einmal anfährt.

Da Remondis aufgrund der Corona-Krise nicht alle Mitarbeiter im Dienst hat, ist zurzeit ein wiederholtes Anfahren nicht immer möglich, informiert die Gemeindeverwaltung und betont: „Daher ist es unbedingt erforderlich, die Straßen und Wege für die Müllentsorgung freizuhalten.“

Die Müllabfuhr wird in Nottuln in der Regel jeden Dienstag durchgeführt. Die gelben Tonnen in Appelhülsen, Darup und Schapdetten sowie die Papiertonnen im Außenbereich werden mittwochs abgefahren.