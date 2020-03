Zwischen Bangen und Hoffen

Mit der am Donnerstag in Kraft getretenen Allgemeinverfügung der Gemeinde mussten nun auch zahlreiche Geschäfte ihre Türen schließen. Eine kleine stichprobenartige Umfrage brachte eine vielfältiges Bild von dem, wie die Unternehmen mit der neuen Situation umgehen, wie sie aber auch zum Abwarten und Hoffen gezwungen sind, dass ihre Existenz nicht vernichtet wird.

„Wir entwickeln neue Wege, wie wir mit der Lage umgehen können“, sagen Gerd Maschmann und Ludgera Eschhaus . Die Stiftsbuchhandlung setzt auf ihren Online-Shop und hat sich Wege überlegt, wie die im Internet bei ihr bestellten Bücher zu den Kunden kommen. „Wir haben da Lösungen“, sagt Gerd Maschmann. Auch das Malerfachgeschäft Eschhaus betont, dass Kunden weiter zum Beispiel Farben ordern können. „Wir haben als kleiner Baumarkt weiter geöffnet, wir bringen die bestellten Sachen auch persönlich vorbei, wenn jemand nicht kommen kann.“

Auf ihren Online-Shop sattelt jetzt auch Eva-Maria Lindemann von den Dam­mann-Geschäften um. Zwei der acht Mitarbeiterinnen sind nicht in Kurzarbeit geschickt worden, sie helfen, den Online-Shop auszuweiten. Für die Kunden, die am Laden vorbeikommen, hat Eva-Maria Lindemann die Auslagen in den Schaufenstern deutlich mit Preisschildern versehen und Schilder aufgeklebt, auf der die Rufnummer zu lesen ist und das Versprechen: „Wir liefern sofort aus“. Wie Gerd Maschmann betont sie: „Wir hoffen, dass die Kunden uns treu bleiben, online und regional kaufen.“

Diese Möglichkeit haben andere nicht. „Unser Angebot ist zu diversifiziert“, sagt Marcus Ahlers vom gleichnamigen Einrichtungshaus. Die Möglichkeiten, aus denen der Kunde aussuchen kann, seien so vielfältig, dass das im Internet nicht darstellbar sei. Außerdem ist Beratung ein wichtiges Merkmal der Arbeit bei Ahlers. „Die Vor-Ort-Beratung machen wir im Moment auch noch weiter“, erklärt der Geschäftsmann. „Natürlich unter Beachtung aller Regeln, was Desinfektion und Abstand angeht.“ In der Polsterwerkstatt wird noch gearbeitet, die Auftragsbücher sind zum Glück voll. „In den nächsten Wochen werden wir da noch gut auskommen, aber das Problem verschiebt sich nach hinten.“ Wenn jetzt nicht verkauft und bestellt wird, kommt die Flaute mit Verzögerung.

Von dieser Flaute schon erreicht worden ist das Blumenhaus „Blickfang“ von Anne Hülsken. Die Geschäftsfrau hat noch keine Lösung gefunden. „Unser Händler kann keine frischen Blumen mehr liefern, andere auch nicht.“ Also selbst die Möglichkeit, auf den Wochenmarkt zu gehen, fällt weg. „Wir stehen im Moment vor dem Nichts. Und hoffen, dass sich was ändert.“