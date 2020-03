Ab sofort gelten an den Christophorus-Kliniken und der Klinik am Schlossgarten wegen der Corona-Pandemie ein kompletter Besuchs-Stopp. Damit setzen die Kliniken den Erlass des NRW-Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales durch, laut dem an allen Krankenhäusern des Landes ab sofort ein Betretungsverbot für Dritte besteht. Dies gilt für die Kliniken an allen Standorten.

Besuche von Patienten der Christophorus-Kliniken sind nur noch in absoluten Ausnahmen und nach vorheriger Absprache mit der Station erlaubt. Das sind (immer möglichst zwischen 15 und 18 Uhr): sterbenskranke Patienten (ein Besucher pro Tag pro Patient), Wöchnerinnen (Partner der Mutter einmal pro Tag), Kinder und Kleinkinder (beide Elternteile können sich registrieren lassen; einer kann jeweils besuchen).

Besuche von Patienten der Klinik am Schlossgarten sind nur noch in absoluten Ausnahmen und nach vorheriger Absprache mit dem Behandlungsteam möglich.

„Uns ist bewusst, dass die Anordnung des Ministeriums unsere Patienten und Angehörigen hart trifft. Doch der Schutz der Patienten und der Mitarbeiter in der Corona-Pandemie muss jetzt Vorrang haben“, erklärt der Geschäftsführer der Kliniken, Dr. Mark Lönnies in einer Pressemitteilung.

Bei den Aufnahmen können neue Patienten maximal von einer Person begleitet werden. Patienten, die eine der Praxen von niedergelassenen Ärzten in den Klinikgebäuden aufsuchen möchten, müssen vor ihrem Termin telefonisch das jeweilige Praxis-Sekretariat kontaktieren. Hier erhalten sie die nötigen Informationen.