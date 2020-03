Die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungen mit dem Coronavirus ist am Freitag (20. März) im Kreis Coesfeld von 113 Fällen am Donnerstag auf aktuell insgesamt 127 Fälle angestiegen. Das teilt der Kreis mit. In Nottuln sind es mit acht Fällen einer mehr als am Donnerstag, in Havixbeck ist die Zahl mit sechs gleich geblieben, in Senden mit 25. Die weiteren Orte im Kreis: Zehn Personen in Ascheberg, elf in Billerbeck, neun in Coesfeld, 30 in Dülmen, 13 in Lüdinghausen, sieben in Nordkirchen, acht in Nottuln, fünf in Olfen und drei in Rosendahl.

„Erfreulicherweise gilt immer noch, dass der Verlauf der Erkrankung im Kreis Coesfeld weiterhin vergleichsweise mild ist; ein betagter Risikopatient ist weiterhin schwer erkrankt; zwei weitere Menschen werden ebenfalls immer noch stationär behandelt, sind aber stabil“, betont Dr. Heinrich Völker-Feldmann, Leiter des Kreisgesundheitsamtes.

Das Infotelefon des Kreises zum Thema Coronavirus unter der Rufnummer 0 25 41/18-53 80 ist am Wochenende jeweils von 10 bis 14 Uhr geschaltet. Außerdem ist die Patientenhotline der Kassenärztlichen Vereinigung unter Telefon 116 117 rund um die Uhr erreichbar.