Jetzt müssen die Gaststätten und Restaurants in der Gemeinde Nottuln komplett schließen. In der zweiten ergänzenden Allgemeinverfügung wird nun auch die zeitlich begrenzte Öffnungsmöglichkeit zwischen 6 und 15 Uhr gestrichen. Das Kreisgesundheitsamt hatte den Gemeinden dieses Vorgehen geraten, berichtet Bürgermeisterin Manuela Mahnke . Nach der Erlasslage des Landes wäre die begrenzte Öffnungszeit noch möglich gewesen (Stand Freitagmittag). Nicht schließen müssen die Friseursalons in der Gemeinde. In diesem Punkt folgt die Gemeinde dem NRW-Erlass und nicht dem Rat des Kreisgesundheitsamtes, das die Schließung empfiehlt.

Weiter möglich sind auch Liefer- oder Abholservices, wie sie manche Restaurants jetzt praktizieren, erklärt Manuela Mahnke.

Weil viele Anfragen in der Verwaltung deswegen aufgelaufen sind: Auch Osterfeuer fallen unter die Allgemeinverfügung und sind nicht gestattet. Weitere Informationen und die Texte der Allgemeinverfügung und ihrer Ergänzungen finden sich auf der Homepage der Gemeinde (www.nottuln.de).

Inzwischen hat das Ordnungsamt erste Kontrollen durchgeführt, und Bürgermeisterin Mahnke ist bisher sehr zufrieden: „Die Nottulner verhalten sich wirklich vorbildlich. Machen Sie bitte weiter so!“ Das Ordnungsamt wird auch am Wochenende die Einhaltung der Beschränkungen kon­trollieren, Spielplätze, Restaurants usw. aufsuchen. Wer Fragen oder Hinweise hat, kann jederzeit per Mail an ordnungsamt@nottuln.de schreiben. Die Mails werden auch am Wochenende gecheckt. „Bisher erleben wir, dass die Bevölkerung sehr verständnisvoll reagiert“, ist die Bürgermeisterin dankbar.

Und dankbar ist Manuela Mahnk auch für das Engagement und den Zusammenhalt in der Verwaltung selbst: „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen einen super Job.“

Nicht stattfinden wird die Ratssitzung, die für Dienstag (24. März) geplant war. In Abstimmung mit allen Fraktionen habe man sich dazu entschieden, diese auszusetzen. Wichtigste Entscheidung sollte die Verabschiedung des Haushalts sein. „Wir können mit dem Instrument der vorläufigen Haushaltsführung weiterarbeiten“, betont Manuela Mahnke. „Die Gemeinde bleibt handlungsfähig.“