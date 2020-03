Unter anderen Vorzeichen

Das Wichtigste gleich am Anfang: Die geplanten Blutspendetermine des DRK finden statt! Zunächst am kommenden Mittwoch (25. März) im Forum des Rupert-Neudeck-Gymnasiums in Nottuln. Und in der dann folgenden Woche am 2. April (Donnerstag) im Daruper Pfarrzen­trum, jeweils von 16.30 bis 20.30 Uhr.

„In diesen Tagen großer gesundheitlicher Herausforderungen sind Blutkonserven wichtiger denn je – zumal der Vorrat zurzeit alles andere als üppig ist“, schreibt der DRK-Ortsverband in einer Pressemitteilung. Deshalb sind alle Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, diese Termine wahrzunehmen. „Eine große Freude bereiten uns Erstspenderinnen und Erstspender“, sagt Vorsitzender Peter Amadeus Schneider .

Allerdings finden die Blutspendetermine mit veränderten Abläufen statt. Das ist dem Schutz sowohl der Spenderinnen und Spender als auch der DRK-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter geschuldet. Auch hier gilt: Der möglichst weitreichende Verzicht auf Sozialkontakte steht im Vordergrund.

Hier ein Überblick über die wesentlichen Maßnahmen:

Spenderinnen und Spender begeben sich nach Betreten der Räumlichkeiten sofort zu einem Labortisch, nicht erst zur Anmeldung. Dort wird die Körpertemperatur gemessen, und es werden die Spender nach ihrem Befinden und nach zurückliegenden Auslandsaufenthalten befragt.

Anschließend erfolgen die Anmeldung und der gewohnte Ablauf.

In den Wartebereichen wird darauf geachtet, dass ein größerer Abstand eingehalten wird.

Im Ein- und Ausgangsbereich gibt es die Möglichkeit zur Händedesinfektion.

Die Versorgung mit den bekannten, liebevoll zubereiteten Brötchen wird es nicht geben können. Auch auf Heißgetränke muss verzichtet werden. Stattdessen gibt es Lunchpakete mit fertig hergestellten und abgepackten Lebensmitteln und mit einem Getränk. Kaltgetränke werden während des Spendeablaufes bereitgehalten. So wird erreicht, dass die Spender das Spendelokal zeitnah wieder verlassen können.

Das DRK-Personal ist deutlich reduziert. Helferinnen und Helfer, die einer Risikogruppe angehören oder die in ihrem Familienkreis Risikopatienten haben, werden bei den Blutspendeterminen nicht eingesetzt.

„Dieser Katalog von Maßnahmen macht es möglich, dass auch in der Zeit strenger Verhaltensregeln diese so wichtigen Blutspendetermine durchgeführt werden können“, betont das DRK. „Die Bürgerinnen und Bürger von Nottuln, Darup und natürlich auch aus der Umgebung sind herzlich eingeladen.“