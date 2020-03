Ganz schön einsam hier . . .

„Wenn ich zurzeit aus dem Fenster meines Büros auf den Schulhof blicke, so bietet sich mir ein trauriges und ungewohntes Bild: Leere Schulhöfe, heruntergelassene Rollladen an den Pavillons, keine Menschenseele unterwegs . . . Das alles aber wenigstens bei strahlendem Sonnenschein, was den Ausblick wieder etwas fröhlicher gestaltet.“

Das berichtet die stellvertretende Schulleiterin, Jutta Glanemann , vom Alltag am Rupert-Neudeck-Gymnasium. Während in der Schule eine kleine Notgruppe von Schülerinnen und Schülern betreut wird und auch ansonsten nur die Hausmeister, die Sekretärin und die Schulleitung vor Ort sind, üben sich zu Hause das Kollegium und die Schülerschaft darin, den Unterricht nach Möglichkeit in die heimischen vier Wände zu verlagern.

Das gestaltet sich tatsächlich besser, als zuerst angenommen: „Gott sei Dank waren wir den Umständen entsprechend gut vorbereitet“, sagt Schulleiter Holger Siegler . „Zur Kontaktaufnahme und zum Datenaustausch nutzen wir mit den Schülerinnen und Schülern den E-Mailverkehr, weil wir schon vor der Krise einen nahezu kompletten E-Mailverteiler mit den Eltern etabliert hatten. Dieser musste natürlich noch vervollständigt werden, und in den Klassen fünf bis neun nutzen wir in erster Linie diese Kommunikation über die Eltern, damit die Unterlagen auch wirklich ankommen. Darüber hinaus gibt es in der Zwischenzeit so viele Bildungsangebote über das Netz, dass hier alle Beteiligten wirklich aus dem Vollen schöpfen können.“

Wie sehr auch Schulen von „gelebter Nachbarschaftshilfe“ profitieren, zeigt sich am Beispiel des ehemaligen RNG-Schülers Lukas Laakmann: Dieser hat das RNG 2019 mit dem Abitur verlassen und muss nun auch auf den Wiederbeginn des Semesters warten. Und da hat er bei seiner „alten Penne“ nachgefragt, ob seine Fähigkeiten im Bereich Informatik gebraucht werden. Gefragt – engagiert: Lukas hat in der vergangenen Woche den schulischen Systemadministrator, Christoph Höing, bei der Hardware-Wartung unterstützt. „Toll, wenn sich Ehemalige ihrer Schule noch so verbunden fühlen und sich einsetzen!“, freut sich der Schulleiter.

Die Rückmeldungen der Lehrerinnen und Lehrer nach der ersten Woche „Homeschooling“ sind durchweg positiv: Sie berichten von disziplinierten Schülern, die zu Hause ihre Arbeiten erledigen und zurückschicken. „Ein geregelter Tagesablauf ist für die Kinder und Jugendlichen wichtig und dazu gehört nun einmal, außerhalb von Ferienzeiten, die Schule!“, weiß auch Jutta Glanemann, die Mutter von zwei Kindern ist.

Wie es für die Schülerinnen und Schüler des aktuellen Abiturjahrgangs weitergeht, steht nach wie vor nicht fest. „Wir warten dringend auf weitere Anweisungen aus dem Ministerium!“, so Holger Siegler. „Bei uns sind allerdings vor der Krise noch alle Vorabiturklausuren geschrieben worden, sodass wir hier einen Schritt weiter sind als manch eine andere Schule, die vielleicht schon vor der allgemeinen Schulschließung zu Schutzzwecken geschlossen wurde. Sobald wir im Hinblick auf das Abitur neue Erkenntnisse haben, melden wir diese natürlich sofort an die Schülerinnen und Schüler zurück!“