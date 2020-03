Seit sieben Jahren lebt sie mit ihrem Mann Richard in Melbourne. „Ich wollte schon immer gerne in Strandnähe wohnen“, sagt Uta Derbyshire, die als Uta Krukenberg in Nottuln aufgewachsen ist. In wenigen Tagen bekommen sie Familienzuwachs und Sohn Henry erhält Verstärkung. Von Corona-Panik sei auf dem Kontinent der Südhalbkugel allerdings nichts zu spüren.