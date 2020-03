„Zeit zu handeln für einen lebendigen Planeten“, so tituliert der WWF Deutschland seine Earth Hour-Aktion, die diesmal am Samstag (28. März) von 20.30 bis 21.30 Uhr stattfindet. Menschen auf der ganzen Welt setzen ein Zeichen für einen lebendigen Planeten, für Klimaschutz und für die Zukunft.

Diesem Aufruf folgt auch die Gemeinde Nottuln zusammen mit der katholischen und evangelischen Kirche. Die öffentlichen Gebäude wie Rathaus, Kuriengebäude, Stiftsbrunnen und auch die katholische Pfarrkirche St. Martin und die evangelische Kirche „Unter dem Kreuz“ werden für 60 Minuten in Dunkelheit ein Zeichen für Klimaschutz und einen lebendigen Planeten setzen, teilte die Gemeinde in einer Presseerklärung mit.

Die Gemeinde lädt die Bevölkerung ein, sich an der Aktion ebenfalls zu beteiligen und am Samstagabend ab 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht auszuschalten. „Setzen wir zusammen mit vielen anderen Menschen auf der ganzen Welt ein starkes Zeichen für unseren lebendigen Planeten!“

In Zeiten von Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie werden viele kreative Lösungen entwickelt, wie zum Beispiel Veränderungen in der Arbeitswelt durch Videokonferenzen und Arbeiten aus dem Homeoffice. „Die CO-Verminderung wird durch weniger Verkehr auf der Straße und in der Luft messbar“, ist sich die Agenda-Beauftragte Carola König sicher. „Bleibt zu hoffen, dass sich daraus ein bleibender Trend für den Klimaschutz entwickelt.“

Nottuln ist seit 2005 eine aktive Klimaschutzkommune. Im Sommer 2019 wurde verschärfend der Klimaaufbruch ausgerufen, gefordert von der Politik und unterstützt von Schülern der Fridays for Future-Bewegung. Seitdem werden alle Beschlüsse der Nottulner Lokalpolitik und Gemeindeverwaltung auf ihre Klimarelevanz hin geprüft. Trotz eingestellter Förderung in NRW wird die Gemeinde zukünftig mit Eigenmitteln den erfolgreichen Weg des European Energy Award fortführen und weitere Klimaprojekte erfassen, entwickeln und begleiten..

| www.wwf.de/earthhour