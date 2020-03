„Es war eine Herausforderung“

„Wenn ich nachts eine Idee hab, steh ich auf und schreib sie auf“, erzählt Florentine Steigenberger (Pseudonym) und schmunzelt in die Kamera ihres Computers. Die Schriftstellerin hat soeben eine Premiere gestartet: Sie macht die Lesung ihres Buches online, über die sozialen Medien Facebook und Instagram. Eigentlich hatte Dr. Gabriele Hovestadt dazu in ihre Galerie eingeladen, doch Corona machte den beiden Frauen einen Strich durch die Rechnung.

Florentine Steigenberger wollte aus ihrem Buch „Schwanenliebe“ vorlesen. Aber: „Ungewöhnliche Zeiten fordern unsere Kreativität“, meint die Nottulner Galeristin und ließ sich darauf ein, die Lesung über Facebook durchzuführen: „Ich sehe die Möglichkeiten der sozialen Medien in diesen Zeiten als Chance, als Potenzial, viele Menschen zu erreichen.“ Und so wurde kurzerhand eine Online-Lesung eingetütet.

Ganz so einfach wollte die Technik jedoch nicht mitspielen. Am Mittwochabend streikte bei Florentine Steigenberger die Kamera des Computers. Sie ließ sich dadurch jedoch nicht aus dem Konzept bringen, schaltete den Instagram-Livestream ein und las in die Kamera ihres Smartphones. „Dort kamen schon während der Lesung tolle Reaktionen“, freute sie sich.

Nachdem es im ersten Anlauf auf Facebook nicht funktioniert hatte, war für Steigenberger und Hovestadt klar: „Wir wiederholen das am nächsten Tag.“ Und so luden sie interessierte Leserinnen und Leser für den Donnerstagabend an die Computer oder Tablets ein und hatten Erfolg.

Eine gute halbe Stunde las Florentine Steigenberger aus „Schwanenliebe“. „Ein ganzes halbes Leben“, so der Untertitel ihres Buches, und es ist nicht irgendein Fantasieleben, über das sie dort schreibt, sondern ihr eigenes. Ein Schwan ist gleich zu Beginn das Thema, nämlich die schwarze Schwanendame Petra, die sich auf dem Aasee in Münster einst in ein weißes Schwanentretboot unsterblich verliebte, sich dann aber doch einem ganz realen Schwanenmännchen zuwandte. Steigenberger zieht Parallelen zu ihrem eigenen Leben, ihrer Liebe, ihrer Familie. Erzählt einerseits lustig über ihre Erlebnisse beim Einkauf, über ihre Beziehungskiste mit dem Lebensabschnittspartner oder aber sehr sensibel über Gefühle für ihren verstorbenen Vater.

Die Leseabschnitte sind gut gewählt, machen neugierig und vor allem „Lust darauf, das ganze Buch zu lesen“, so der Kommentar einer Online-Zuhörerin. Florentine Steigenberger war am Ende richtig zufrieden. „Es war schon eine Herausforderung, hier zu Hause so ganz alleine in die Kamera des Computers zu sprechen“, beschrieb sie die Situation. Aber wie sagte sie auf Instagram: „Es ist, wie es ist, und wie es ist, ist es gut.“ Und das war es.