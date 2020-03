„Das war heute die einzige Veranstaltung im ganzen Kreis Coesfeld“, wusste Dr. Gabriele Hove­stadt . Die Nottulner Galeristin ging am Mittwoch- und am Donnerstagabend neue Wege. Da aufgrund der Coronakrise die Lesung mit Florentine Steigenberger nicht in der Galerie stattfinden konnte, verlegte sie diese in die sozialen Medien.

Gemeinsam mit Steigenberger griff sie damit die Idee des Schriftstellers Jando auf, der über Facebook und Instagram zu einer Kultur-Challenge aufgerufen hatte und andere Schriftsteller animierte, online aus ihren Büchern zu lesen. Und so kamen Dr. Gabriele Hovestadt und Florentine Steigenberger auf die Idee, ebenfalls diese Möglichkeit anzubieten. Am Ende waren beide sehr zufrieden, auch wenn sich spontan nicht so viele Menschen eingeloggt hatten. Aber: „Ich bleibe dran“, bekräftigt Hovestadt. Die Galeristin sieht das als kulturelle Erweiterung, als eine schöne Sache, den Alltag mal für eine halbe Stunde vergessen zu lassen.

„Es setzt vielleicht auch bei dem einen oder anderen die Hemmschwelle herunter, sich mit Kultur zu beschäftigen“, hofft Hovestadt. Und so sieht sie auch ihre Galerie. „Als einen Ort für alle, wo man hingehen kann.“ Wenn denn wieder geöffnet werden darf. Solange aber will sie nicht warten und plant schon die nächsten kulturellen Online-Schmankerl.