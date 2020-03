Öffentliches Leben findet nicht mehr statt

Auch und gerade in Coronazeiten hält das Nottulner Komitee für Städtepartnerschaft Kontakt zu seinen Partnergemeinden. Hierbei werden viele Kanäle benutzt, gleich ob „Social Media“ oder auch „Old School“ per Telefon. Auf beiden Seiten ist das Interesse an der gesundheitlichen und gesellschaftlichen Situation groß, berichtet Günter Dieker , Vorsitzender des Fachbereiches St.-Amand-Montrond im Nottulner Partnerschaftskomitee.

Lieselotte Couret , deutschstämmige ehemalige Vorsitzende des Partnerschaftskomitees in Saint-Amand-Montrond, übersandte nun eine Vielzahl von Informationen aus dem bislang glücklicherweise noch wenig von Corona betroffenem Department Cher.

Wie bei uns überschlagen sich dort die Ereignisse und Restriktionen seit nunmehr fast drei Wochen. Das öffentliche Leben wird immer weiter heruntergefahren, schildert Liselotte Couret. Geschäfte, die nicht lebensnotwendige Artikel anbieten, wie auch Restaurants und Bars sind geschlossen. Man darf sich von wenigen Ausnahmen abgesehen nur etwa einen Kilometer von zu Hause wegbewegen und das auch nur maximal eine Stunde. Heimarbeit ist die Regel, Ausnahmen müssen vom Arbeitgeber bestätigt werden.

Stand 26. März 2020 gab es im Departement Cher (Saint-Amand-Montrond ist die Hauptstadt) 25 positiv getestete Personen mit nunmehr einem Toten. In der gesamten Region Centre-Val de Loire gab es zum gleichen Zeitpunkt 645 positiv getestete Fälle, davon sind 67 Fälle in einem kritischen Zustand. Die im Vergleich zu anderen Regionen relativ geringe Anzahl von positiv Getesteten mag darauf zurückzuführen sein, dass nur Personen getestet werden, die ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Menschenleere Straßen - hier die Rue Henri Barbasse - prägen derzeit das Bild in der Nottulner Partnerstadt. Foto: Lieselotte Couret

Seit Donnerstagabend gilt in Saint-Amand-Montrond und Umgebung eine komplette Ausgangssperre zwischen 20 Uhr abends und 7 Uhr morgens. Diese gilt zunächst bis zum 1. April. Der noch amtierende Bürgermeister Thierry Vinçon ließ keinen Zweifel daran, dass dies auch streng kon­trolliert wird und Verstöße auch mit einem Bußgeld von 135 Euro geahndet werden.

Hintergrund dieser Verschärfung des Kontaktverbots waren offensichtlich mehrere Verstöße gegen die vorherigen Einschränkungen.

Lieselotte Couret freute sich über die Anteilnahme aus Nottuln, die auch durch die Beflaggung der Gemeinde bei der Aktion „Nottuln singt“ deutlich wurde. In ihrem Umfeld vermisse sie solidarische Aktionen wie ein gemeinsames Singen und Musizieren, berichtet Couret. Es habe zwar Aufrufe gegeben, sie habe aber zumindest in ihrem Umfeld keine Resonanz feststellen können. „Die Leute sind wohl schon zu alt und bleiben in ihren Häusern. Lediglich ein tägliches Glockenläuten um 20 Uhr ist zu vernehmen“, erzählt Lieselotte Couret abschließend in ihrem Bericht.