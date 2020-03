Im Kreis Coesfeld sind drei weitere Menschen an den Folgen ihrer Ansteckung mit dem Coronavirus verstorben – die Gesamtzahl der Toten erhöht sich somit auf vier Personen, teilte der Kreis am Montagabend mit. Eine 80-jährige Frau aus Havixbeck, ein 89-jähriger Mann aus Dülmen und ein 75-jähriger Mann aus Dülmen starben nun im Krankenhaus. „Wir müssen uns stets vergegenwärtigen, dass hinter jeder Zahl ein menschliches Schicksal steht“, betonte Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr – und sprach den Angehörigen seine tiefe Anteilnahme aus. Die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungen mit dem Coronavirus lag am Montag (30. März) im Kreis Coesfeld insgesamt bei 310 Fällen – gegenüber 264 Fällen am Freitag (27. März). Die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungen in der Gemeinde Nottuln erhöhte sich auf 19 (+5).

Die Vorbereitungen für das neue Hilfskrankenhaus in der Sporthalle des kreiseigenen Pictorius-Berufskollegs in Coesfeld gehen planmäßig weiter. Ärztlicher Leiter des Hilfskrankenhauses wird der Nottulner Dr. Volker Günnewig . Er war viele Jahre lang Chefarzt am Krankenhaus Nottuln der Christophorus-Kliniken und ging erst vor Kurzem in den Ruhestand. „Bis Ende dieser Woche soll im Hilfskrankenhaus eine erste Einsatzbereitschaft gewährleistet sein, was das erforderliche Personal betrifft“, kündigte Dr. Günnewig an.