Homeoffice, Hamsterkäufe, Kontaktverbot – die Coronakrise ist in vollem Gange und verändert den Alltag auch in der Gemeinde Nottuln. Aber wie gehen die Menschen damit um? Die Westfälischen Nachrichten haben sich in Nottuln, Appelhülsen und Schapdetten umgehört. Heute bei: Pfarrdechant Norbert Caßens von der Katholischen Kirchengemeinde St. Martin.

Was ist momentan Ihre liebste Beschäftigung in der Freizeit?

Caßens: Spaziergänge bei dem wunderschönen Wetter und die freien Abende in der Woche mit guten Krimis genießen.

Was nervt Sie gegenwärtig am Meisten?

Caßens: Hamsterkäufe und die Flut sich wiederholender Mails.

Was tun Sie als erstes, wenn die Krise vorbei ist?

Caßens: Mit der Gemeinde ein frohes Osterfest feiern.