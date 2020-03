Damit sich vor allem ältere Patienten besser orientieren können, hat der Förderverein der Christophorus-Kliniken 30 Wanduhren für die Zimmer am Standort Nottuln gespendet. An diesem Standort werden vor allem geriatrische Patienten behandelt, also Patienten in höherem Lebensalter. Dr. Michael Gösling, Chefarzt der Klinik für Geriatrie, Pflegedirektor Werner Wiebrecht und Stationsleiter Christian Schlüter verteilten nun die Wanduhren in den Patientenzimmern auf der Station D1. „Unsere Patienten orientieren sich anders als die Jüngeren noch immer an einer echten Uhr, nicht am Handy“, erklärt Chefarzt Dr. Gösling. „Die Uhren sind mit extra gut lesbaren Zahlen versehen worden und sind besonders leise“, ergänzt Pflegedirektor Werner Wiebrecht. Christian Schlüter ist fest davon überzeugt, dass diese Maßnahme bei den Patienten und Angehörigen gut ankommt: „Der Patient kann sofort sehen, wie spät es ist und wann zum Beispiel die Visite oder aber auch das Mittagessen kommt.“ Alle drei möchten gern alle Patientenzimmer des Standortes mit diesen Wanduhren ausstatten. Anschließend wäre das Ziel, auch an den anderen beiden Standorten, an denen ebenfalls ältere Patienten behandelt werden, die großen Wanduhren aufzuhängen.

Die drei würden sich daher freuen, wenn weitere Spender einen kleinen Beitrag für zusätzliche Wanduhren spenden. Eine Uhr kostet unter 20 Euro. Wer spenden möchte, kann eine Summe unter dem Kennwort „Wanduhren“ auf die Konten des Fördervereins einzahlen: Sparkasse Westmünsterland, IBAN DE61 4015 4530 0037 4866 44; VR-Bank Westmünsterland, IBAN DE34 4286 1387 5917 1031 00.