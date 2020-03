Homeoffice, Hamsterkäufe, Kontaktverbot – die Coronakrise ist in vollem Gange und verändert den Alltag auch in der Gemeinde Nottuln. Aber wie gehen die Menschen damit um? Die Westfälischen Nachrichten haben sich in Nottuln, Appelhülsen und Schapdetten umgehört. Heute bei: Maria Gerson , 1. Vorsitzende des Werberings.

Was ist momentan Ihre liebste Freizeitbeschäftigung?

Gerson: Da man zum großen Teil ans Haus gebunden ist, genieße ich die Couch und die Sonne bei einem Spaziergang oder Zuhause im Garten oder auf der Terrasse. Es ist ein großer Vorteil in dieser schwierigen Zeit, wenn man einen Garten hat. Das Haus einmal komplett umzukrempeln, gehört auch zu meinen Aufgaben. Es macht sogar Spaß.

Was nervt Sie am meisten?

Gerson: Meine Erkältung, die einfach nicht wegzugehen scheint. Ansonsten nervt mich nichts. Es macht mich eher alles nachdenklich, was um uns herum passiert.

Was tun Sie als erstes, wenn die Krise vorbei ist?

Gerson: Als erstes werde ich meine Kinder in die Arme nehmen und mich mit Familie und Freunden treffen. Es ist schon ein enormer Einschnitt, soziale Kontakte zu meiden und Menschen, die einem nahe sind, aus dem Weg gehen zu müssen.