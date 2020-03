Auflagen einhalten

Die Gemeinde Nottuln hat am Dienstag die Einschränkungen für mobile Imbissverkaufsstände gelockert. „Ab sofort dürfen zum Beispiel der Dönerstand an der Westfalen-Tankstelle oder der Hähnchen-Imbiss bei Edeka wieder öffnen“, teilte Bürgermeisterin Manuela Mahnke am Dienstagnachmittag mit. Die Gemeinde folgt damit Regelungen, wie sie auch in anderen Kommunen gegenwärtig gelten.

Die Öffnung dieser mobilen Verkaufsstände ist allerdings mit einer Reihe von Auflagen verbunden. Wie bei anderen gastronomischen Einrichtungen ist zum Beispiel nur ein Außer-Haus-Verkauf möglich. Konkret: „Im Umfeld von 50 Metern um den Verkaufsstand dürfen keine vom Verkaufsstand zubereiteten Speisen verzehrt werden“, erläuterte Mahnke. Außerdem darf sich vor der Geschäftstheke immer nur ein Kunde aufhalten.

Für die Einhaltung der Auflagen sind die Betreiber verantwortlich. Und: „Das Ordnungsamt wird natürlich auch die mobilen Gastronomieangebote kontrollieren“, kündigte die Bürgermeisterin an.

Viele Nachfragen erreichen die Gemeindeverwaltung wegen der Osterfeuer und des Abbrennens von sogenanntem „Schlagraum“. Bei letzterem geht es um die Verbrennung von pflanzlichen Abfällen von landwirtschaftlich genutzten Grundstücken. Generell gilt, dass auch in der Gemeinde Nottuln alle Osterfeuer untersagt sind, informierte die Bürgermeisterin. Was die Verbrennung von Pflanzenabfällen von landwirtschaftlichen Grundstücken betrifft, so ist bereits sei dem Jahr 2014 in der Gemeinde geregelt, dass die Pflanzenabfälle auch noch in der Woche nach Ostern an einem Werktag (spätestens am Samstag) verbrannt werden dürfen. Das Ordnungsamt weist darauf hin, dass für ein derartiges Abbrennen die bekannten Sicherheitsbestimmungen (ausreichender Abstand zu Gebäuden, keine Beeinträchtigung von Wohnsiedlungen, Umschichten des Holzes vor dem Anzünden etc.) einzuhalten sind. Das Ordnungsamt bittet darum, dass diese Feuer gemeldet werden (ordnungsamt@nottuln.de).