Schulen und Kindergärten sind derzeit wegen der Corona-Einschränkungen geschlossen, gleichwohl gibt es viele kreative Ansätze, wie der Kontakt zwischen Lehrern und Schülern, zwischen Erzieherinnen und Kita-Kindern aufrecht erhalten werden kann. Ein Beispiel für Letzteres gibt das Evangelische Familienzentrum Magdalenen-Kita in Nottuln. Dort ist vor einigen Tagen das Projekt „Voneinander – Füreinander“ ins Leben gerufen wurden, berichtet Kita-Leiterin Jutta Marx . „Wir wollten voneinander hören und den Kindern ein wenig Kita-Alltag zurückbringen“, erzählt sie.

Die Kommunikation mit den Kindern läuft über eine WhatsApp-Gruppe der Kita-Eltern, erläutert Marx. So gibt es jeden Tag etwas Neues für die Kinder aus der Kita: Fingerspiele, Bilderbücher, die spannend vorgelesen werden, Gemüsesuppe kochen mit praktischer Anleitung, mit Naturmaterialien erste mathematische Grundbegriffe erfahren, Morgenrunden – auch für die Kleinsten, die Ostergeschichte – in kleine Sequenzen aufgeteilt und anschaulich mit kleinen Püppchen vorgespielt und erzählt, Lieder singen, Entspannungsgeschichten.

Damit verbunden sind immer kleine Aufgaben, die die Kinder zu Hause erledigen sollen. Die Ergebnisse sollen von den Eltern fotografiert werden oder als Originalbild im Kita-Briefkasten landen. Die so an die Kita zurückgeschickten Fotos und Zeichnungen finden sich nun in einer kleinen Ausstellung an den Kitafenstern wieder. Alle Familien haben somit die Gelegenheit, die Werke von allen Kindern gefahrlos von außen zu betrachten.

Jutta Marx: „Das ganze Team des Ev. Familienzentrums Magdalenen-Kita freut sich sehr über die Rückmeldungen der Kinder und macht natürlich sehr gerne weiter, solange wie es nun mal dauern wird.“