Der Landesverband Westfalen-Lippe des Deutschen Jugendherbergswerkes bangt um die Existenz seiner 29 Jugendherbergen in der Region. Diese seien infolge der Corona-Pandemie massiv bedroht, teilte der Verband am Donnerstag mit. Betroffen ist auch die Nottulner Jugendherberge, die bekanntlich im vergangenen Jahr ein überaus erfreuliches Ergebnis erzielte. 2019 kamen mehr als 11 800 Gäste, die 27 730 Übernachtungen buchten. Das Jugendherbergsteam um Leiter Christoph Zumbülte hatte sich daher ein neues Ziel gesetzt: 29 000 Übernachtungen. Doch daraus wird nun nichts. Auf Anordnung des NRW-Gesundheitsministeriums sind die Jugendherbergen seit dem 17. März geschlossen. Geschäftsführer Wolfgang Büttner vom Landesverband betont: „Durch diese Schließungen und das Verbot von Klassenfahrten ist unser Umsatz quasi über Nacht auf null gesunken.“ Bis zu den Sommerferien seien nahezu alle Buchungen storniert. Aktuell erlebe der Landesverband eine zweite Stornowelle, die sich auf Buchungen für den Sommer und darüber hinaus beziehe. Der Landesverband hat umgehend umfangreiche Gegenmaßnahmen eingeleitet: Alle 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jugendherbergen und der Hagener Zentrale gehen in Kurzarbeit. Alle Investitionen sind gestoppt. Das reiche aber nicht aus. Notwendig seien auch Zuschüsse aus dem Rettungsschirm von Bund und Land. Doch bislang hätten die Jugendherbergen noch keine Mittel abrufen können. Eine Nachbesserung sei dringend notwendig. Büttner: „Ohne Hilfe werden wir die Krise nicht überstehen.“