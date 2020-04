Schon seit über drei Wochen sind die Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Auch für die Erzieherinnen der Kita Baumberger Strolche in Nottuln ist das eine ungewohnte Situation. Sie haben daher in Form einer Fotocollage eine Botschaft für die Kinder zusammengestellt: „Wir vermissen Euch sehr“, heißt es da. Auch wenn der reguläre Kita-Betrieb ruht, ist das Kita-Team dennoch fleißig. Wie in anderen Einrichtungen melden sich die Erzieherinnen bei „Ihren“ Kindern mit Briefen, Spielvorschlägen, Ausmalbildern und anderen Themen, berichtet Kita-Leiterin Simone Münsterkötter-Boer und fügt hinzu: „Mit anderen Worten: Wir sind kreativ und auch im Homeoffice aktiv – und vermissen ‚unsere‘ Kinder.“