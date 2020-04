Die RVM Regionalverkehr Münsterland GmbH wird ab Mittwoch (8. April) einen reduzierten Fahrplan anbieten. Diese Maßnahme gilt bis auf Weiteres. „Wir reagieren damit auf die gesunkenen Fahrgastzahlen aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie“, erklärt André Pieperjohanns, Geschäftsführer der RVM. „Wir werden einen Fahrplan anbieten, der die Orte in der Regel zwischen 6 Uhr und 21 Uhr im Stundentakt verbindet.“ Pieperjohanns betont, dass man selbstverständlich zusätzliche Fahrten in den frühen Morgenstunden bereitstellen wird, um den Berufsverkehr weiterhin zu ermöglichen. „Auch werden wir ganz genau beobachten, ob es einzelne Fahrten gibt, bei denen wir ein zweites Fahrzeug einsetzen müssen, damit die empfohlenen Abstände zwischen Fahrgästen eingehalten werden können.“ Im Einzelnen heißt das, dass der S 60 zwischen Nottuln und Münster ab Mittwoch zwischen 8 und ca. 14 Uhr im Zwei-Stundentakt unterwegs sein wird, in der Hauptverkehrszeit jedoch weiterhin im Stundentakt fährt. Samstags wird es für die Dauer des Sonderfahrplans keine Fahrten des S 60 geben. Es besteht aber die Möglichkeit, mit der Linie R 63 nach Münster zu fahren.

Eine ähnliche Regelung gilt für den C 85: Diese Linie wird zwischen 8 und ca. 14 Uhr ebenfalls im Zweistundentakt unterwegs sein, in der Hauptverkehrszeit weiterhin stündlich. Die RVM wird ihre Sonderfahrpläne auf der Internetseite www.rvm-online.de veröffentlichen. Auch in der elektronischen Fahrplanauskunft werden die Kunden das aktuelle Fahrplanangebot abrufen können. Die RVM empfiehlt auch die BuBiM-App, die ebenfalls über alle Fahrten informiert und gleichzeitig die Möglichkeit bietet, Tickets zu erwerben.