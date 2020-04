CDU unterstützt Glasfaser-Nachfragebündelung

Die CDU in der Gemeinde wirbt für die derzeit laufende Nachfragebündelung der Deutschen Glasfaser GmbH.„Jetzt ist die Zeit, sich um einen Glasfaseranschluss zu kümmern“, meint CDU-Ratsmitglied Georg Schulze Bisping, und verweist auf den Stichtag 27. April, an dem (Stand heute) die Nachfragebündelung endet. Gerade in den letzten Tagen und Wochen, die von Home-Office, Video-Konferenzen und E-Learning der Schüler geprägt seien, so Schulze Bisping, werde jedem Haushalt nochmals bewusst, wie wichtig eine gute und stabile Internetverbindung sei. Damit der Ausbau über die Deutsche Glasfaser wirtschaftlich erfolgen kann, müssen sich 40 Prozent der Haushalte für den Anschluss entscheiden. Im Moment liege die Quote bei nur ca. 25 Prozent.

„Auch wer jetzt mit seinem Anschluss zufrieden ist, sollte bedenken“, so betont CDU-Ortsvorsitzender Markus Böker aus Appelhülsen, „dass das Kupferkabel für zukünftige Datenmengen nicht ausreichen wird.“ „Es wird in Zukunft kaum einen Beruf geben, der auf schnelles Internet verzichten kann“, unterstreicht auch CDU-Ratsherr Marco Upmann, Garten- und Landschaftsbauer aus Schapdetten. „Schon heute erhalten wir viele Pläne und Bauzeichnungen per Mail“, berichtet er.

„Wer bis zum 27. April den Vertrag mit der Deutschen Glasfaser abschließt, erhält den Anschluss kostenfrei und günstigere Vertragskonditionen“, zeigt sich auch stv. Bürgermeister Paul Leufke aus Darup überzeugt.

„Viele werden den Kopf jetzt nicht frei haben, sich über Glasfaser Gedanken zu machen. Arbeit muss umorganisiert werden, Kinder müssen beschäftigt und bei Laune gehalten werden, Kurzarbeit und Existenzsorgen und die Angst um die Gesundheit von Familie und Freunden beschäftigt viele“, kann Dr. Andrea Quadt-Hallmann gut nachvollziehen, dass das Thema Glasfaser in vielen Haushalten im Moment nicht die erste Priorität habe. Dennoch sei es richtig, sich mit diesem Zukunftsthema auseinanderzusetzen.

Die CDU, so berichtet Georg Schulze Bisping, habe sehr viele Unsicherheiten auch bei der Beratung durch das Unternehmen wahrgenommen. Eine häufige Frage sei, wie denn genau die Weiterverteilung vom Hausanschluss bis zur Steckdose in der Wohnung erfolgen werde. Gerade für diese offenen Fragen erwarte die CDU eine qualifizierte Beratung. Diese Hinweise, so Markus Böker, habe die CDU bereits an die Unternehmensverantwortlichen weitergeben und die Zusage erhalten, dass in der Beratung nochmals nachgeschärft werde.