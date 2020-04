Wohnheim mit 24 Plätzen

Für rund 2,5 Millionen Euro Baukosten entsteht derzeit in Appelhülsen neben dem Pfarrheim der Kirchengemeinde St. Martin ein neues Wohnheim des Stifts Tilbeck. Das Gebäude ist für drei Wohngemeinschaften mit jeweils acht Bewohnern geplant. „Wir gehen davon aus, dass die Fertigstellung im 3. Quartal 2021 erfolgen wird“, erläutert Thomas Kronenfeld, Geschäftsführer der Stift Tilbeck GmbH.

Das neue Wohnheim ist nicht das erste, welches das Stift Tilbeck in der Gemeinde verwirklicht. Vielen bekannt sind die Häuser Antonius und Markus in Nottuln, dazu gibt es noch eine Reihe kleinerer Gebäude.

Das Stift Tilbeck hat in den vergangenen Jahren stetig das Angebot dezentraler Wohnformen ausgebaut. „Ziel aller Wohnangebote ist es, den Bewohnerinnen und Bewohnern ein Höchstmaß an Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen und sie durch individuelle Begleitung und Assistenz in ihrer persönlichen Entwicklung zu unterstützen“, erläutert Thomas Kronenfeld. Dabei strebe das Stift eine an den normalen Lebensverhältnissen orientierte Wohnsituation an, die neben der Barrierefreiheit des Wohnraumes eine soziale Infrastruktur bietet, die das nachbarschaftliche Wohnen von Menschen mit und ohne Behinderung fördert.

Der neue Standort auf dem 1200 Quadratmeter großen Grundstück neben dem Pfarrheim passt gut in dieses Konzept. Denn in der Kombination mit dem Pfarrheim, der Kirche St. Mariä Himmelfahrt, dem Marienplatz, den dortigen Kindergärten und dem Bürgerzen­trum Schulze Frenking als Veranstaltungsort ergeben sich vielfältige Kontakt- und Begegnungsmöglichkeiten, „ohne dass die Privatheit des Wohnens aufgegeben wird“, wie Kronenfeld betont.

Für das neue Wohnheimprojekt in Appelhülsen, das übrigens von der Stiftung Wohlfahrtspflege, der Aktion Mensch und dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe unterstützt wird, ist eine „heterogene Bewohnerstruktur“ vorgesehen, in der jüngere und ältere Menschen mit mittelgradiger bis schwerer geistiger Behinderung zusammenleben. Insgesamt sollen in dem Wohnheim 24 Bewohnerinnen und Bewohner, die derzeit noch zum größten Teil auf dem Campus in Tilbeck leben, ein neues Zuhause finden. Etwa 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden die Bewohner betreuen, erläutert Kronenfeld.

In Anlehnung an die Umgebung hat das Architekturbüro „Abdelkader Architekten bda“ (Münster) ein dreigeschossiges, durchgehend barrierefreies Gebäude in U-Form mit einem geschützten Terrassenbereich konzipiert. Die Wohnplätze verteilen sich auf drei Wohngemeinschaften mit je acht Bewohnern im Erd-, Ober- und Dachgeschoss. 50 Prozent der Wohnplätze werden für Rollstuhlfahrer mit entsprechend barrierefreien Einzelbädern realisiert. Alle anderen Bewohnerzimmer sind 15 Quadratmeter groß. Die Rollstuhlplätze werden gleichmäßig in den Wohngruppen verteilt.

Jeder Wohneinheit steht ein Wohn-/Essbereich mit offener Küche und einer Terrasse beziehungsweise einem Balkon zur Verfügung. Der Terrassenbereich ist durch die Gebäudeform geschützt, so dass auch hier die Privatsphäre gewahrt wird. Das Grundstück wird eine sichernde und begrünte Zauneinfassung erhalten.

Wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie hat das Stift Tilbeck auf einen offiziellen ersten Spatenstich für das seit langen geplante Bauprojekt verzichtet. Ob ein Richtfest in einem kleinen Rahmen begangen werden kann, bleibt abzuwarten.