In Nottuln Geborgenheit gefunden

75 Jahre ist es nun her, dass zu Ostern 1945 das baldige Ende des II. Weltkrieges auch das Dorf Nottuln am Südhang der Baumberge erreichte. Die Zahl der Zeitzeugen, die noch über selbst Erlebtes berichten können, nimmt immer weiter ab. In einer dreiteiligen Serie hat unsere Mitarbeiterin Ulla Wolanewitz Material von Zeitzeugen zusammengestellt und erinnert an die Ereignisse von damals.

Keine Großeltern, keine Verwandte, kein Hort, keine Kita gab es für die beiden Schülerinnen, als 1943, nach einem Großangriff der englisch-amerikanischen Luftwaffe in Essen, das Leben lebensgefährlich wurde. Zum Schutz von Kindern und Jugendlichen wurden im Ruhrgebiet Evakuierungen nach Böhmen-Mähren organisiert. Die Eltern von Gisela und Christa Tönnis wollten ihre Kinder jedoch lieber in der Nähe wissen. Sie suchten im Münsterland nach Alternativen und fanden diese bei freiwilligen verständnisvollen Gastgebern.

Gisela Tönnis war zwölf Jahre, als sie 1943 bei der Familie Esser in der Mühlenstraße in Nottuln ein neues Zuhause fand. Am Tisch von Stellmacher Franz Esser saßen seinerzeit zehn Leute, manchmal auch mehr. Dazu zählten zwei Gesellen, einquartierte Soldaten, eine Luftwaffenhelferin und die jungen Damen aus Essen. Begleitet von der verständlichen Angst vor dem Ungewissen, wurde ihr die Ankunft mit frischen Reibekuchen versüßt. „Weil es ein Freitag war. Der erste Abend war für mich somit gerettet“, erklärte die Zeitzeugin (1931-2002) 1995 bei einer Aufzeichnung. Sie erinnerte sich ebenso an einen französischen Kriegsgefangenen, der morgens aus dem Lager abgeholt und abends zurückgebracht wurde. „Er wurde voll mit verpflegt, musste aber separat sitzen. Gefangene am gleichen Tisch sitzen zu lassen, stand unter Strafe“.

Auch konnte sie sich noch daran entsinnen, dass im Spätsommer 1944 ein deutscher Jagdflieger in der Nähe des Bagnos abstürzte. Der Pilot hatte vollkommen die Orientierung verloren, sodass er ganz zögerlich ausstieg und sich vorsichtig erkundete, wo er denn sei. Als ihm versicherte wurde, dass er in Deutschland sei, war er sichtlich erleichtert. Er hatte vermutet, in Holland gelandet zu sein. „Der Bürgermeister nahm sich des „Helden“ an und marschierte mit stolzgeschwellter Brust und dem Piloten durch das Dorf“.

Während sie die Mädchenschule in der Burgstraße besuchte, fuhr ihre 15-jährige Schwester täglich mit dem Rad nach Appelhülsen und von dort mit dem Zug zur Freiherr-vom-Stein-Schule in Münster. Sie berichtete aus dieser Zeit: „Manchmal kamen englische Jagdflugzeuge, die Tieffliegerangriffe machten. Wir sprangen dann von den Rädern in die Straßengräben oder drückten uns eng an die Bäume, damit sie uns nicht bemerkten. Wenn wir im Zug saßen und dieser blieb wegen Tieffliegern stehen, sprangen die Leute heraus und warfen sich unter den Zug zwischen die Schienen oder an den Bahndamm. Manche MG-Garben gingen rechts und links neben uns in den Schotter oder trafen das Abteil, in dem wir waren. Es hat mehrmals Verletzte gegeben und auch einmal einen Toten.“

Mit dem Sommer 1944 verband sie die Zerstörung der Freiherr-vom-Stein-Schule bei einem Bombenangriff. Danach wurden alle Schulen in Münster geschlossen. „Wir Schülerinnen wurden zum Kriegshilfsdienst in einem ‚kriegswichtigen‘ Betrieb verpflichtet. Da die Nottulner Firma Rhode so ein Betrieb war, bekamen wir die Erlaubnis, dort zu arbeiten, womit uns die tägliche Fahrt nach Münster erspart blieb.“

Einmal sei es zu einem Notabwurf eines angeschossenen Bombers gekommen, der aber ins freie Feld fiel. Durch die gewaltige Detonation und umherfliegende Splitter zerbrach das Glasdach über der Maschinenhalle und die Scherben fielen auf alle herab. Schreiend und voller Angst seien die Arbeiterinnen ins Treppenhaus gerannt, um in den Keller zu gelangen. Da der Strom ausgefallen war und die ersten Frauen in der plötzlichen Dunkelheit nichts mehr sehen konnten, kamen sie durch Nachdrängende zu Fall. Eine große Panik sei ausgebrochen und es habe etliche Verletzte gegeben. Die Arbeit sei erst am übernächsten Tag wieder aufgenommen worden, nachdem die Schäden beseitigt waren.

Mit der Familie Esser verband die beiden Schwestern zeitlebens eine gute Freundschaft. Beide betonten immer wieder, dass sie sich in der Großfamilie nicht nur untergebracht, sondern wirklich gut aufgehoben und geborgen fühlten, was in dieser Zeit sehr wichtig für sie war.