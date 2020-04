„This house is o.k.“

75 Jahre ist es nun her, dass zu Ostern 1945 das baldige Ende des II. Weltkrieges auch das Dorf Nottuln am Südhang der Baumberge erreichte. Die Zahl der Zeitzeugen, die noch über selbst Erlebtes berichten können, nimmt immer weiter ab. In einer dreiteiligen Serie hat unsere Mitarbeiterin Ulla Wolanewitz Material von Zeitzeugen zusammengestellt und erinnert an die Ereignisse von damals.

Keine Räppeljungs in der Karwoche, noch Messfeiern. Auch nicht an Ostern. Ebenso wenig sind Festessen in der Großfamilie angesagt. Das „Kontakt-Fasten“ geht also – Corona sei schuld – über die Feiertage hinaus. Während Ostern 2020 von Einschränkungen und Zurückhaltung geprägt ist, stand vor 75 Jahren das Fest der Auferstehung Jesu im Licht der Befreiung von der Naziherrschaft.

Chronist Wilhelm Kentrup notierte damals zuversichtlich in sein Tagebuch: „Schlechte Ostern, bessere Pfingsten , gute Weihnachten“. Seinen Aufzeichnungen ist zu entnehmen, dass die erste Vormarschtruppe, zu „der eine … Anzahl Schwarze (Afrikaner) gehörte“, schon nach wenigen Tagen weiterzog. Eine weitere Truppe folgte. Viele Nottulner Bürger mussten ihre Häuser verlassen und sich in Schuppen und Speichern einrichten, um den Soldaten Platz zu machen.

Die Alliierten nahmen das Laun‘sche Haus in Beschlag, die alte Post, das Haus Boer und die kleine Schule an der Stiftsstraße. Die Küche war im Gasthaus Denter eingerichtet. Eine Ausgangssperre untersagte, sich abends auf der Straße aufzuhalten. In diesen Tagen unternahmen die Russen aus dem Gefangenenlager auf dem Baumberg ihre Rache- und Beutezüge. „Meiner Schwester ist die gesamte Aussteuer geklaut worden, wozu auch einige Nachthemden gehörten. Tage später sah man einige der Ukrainerinnen in den Nachthemden im Dorf spazieren gehen“, erinnert sich ein Zeitzeuge.

Einem Bauern wurde von betrunkenen Soldaten sämtliches Vieh erschossen. Die Nottulner Bauern schenkten ihm daraufhin so viel wie er vorher hatte. Doch nicht allein die Plünderungen waren bedrohlich, vielmehr die zunehmenden Vergewaltigungen. Viele Frauen und junge Mädchen aus den Bauerschaften mussten Zuflucht suchen bei Bekannten im Dorf, um sich vor nächtlichen Überfällen zu retten. Einige Bauern hatten ihre Pflugscharen aufgehängt, um daran Alarm zu schlagen, wenn Hilfe benötigt wurde.

In diesen Tagen wurden zwei Nottulner und ein Russe getötet. In der Karwoche waren bereits 90 Soldaten aus dem Franzosenlager geflohen, das sich seinerzeit in Tombrocks Saal befand, aus Angst, von den deutschen Truppen ins Ungewisse abtransportiert zu werden.

Einige von ihnen fanden Unterschlupf bei Nottulnern, bei denen sie gearbeitet hatten, andere suchten sich Verstecke in Scheunen. Sie kehrten zurück, als die Alliierten vor Ort waren.

Diese privaten Hilfsaktionen und auch die gute Behandlung der Kriegsgefangenen sollten sich später für einige Nottulner bezahlt machen.

Die Verhöre der Nazis begannen, nachdem vor Ort die englische Kommandantur eingerichtet war. Sowohl die russischen als auch die französischen Gefangenen machten dazu Aussagen anhand von Namenslisten, die sie angefertigt hatten. Einige Franzosen bestätigten, dass bestimmte Nottulner mit der braunen Partei nichts zu tun gehabt hatten. Um vor Plünderungen und Schlimmerem geschützt zu sein, nahmen viele Nottulner Franzosen zu sich, die den Engländern versicherten, dass diese Leute politisch sauber waren.

Marietheres Wübken – damals 22 Jahre jung – war in den ersten Tagen einmal für einen englischen Soldaten als Dolmetscherin eingesprungen, was ihr und ihrer Familie später viel Ärger ersparte. Die heute 96-Jährige Zeitzeugin erzählt: „Er verlangte in unserem Geschäft einen Zettel. Darauf schrieb er: This house is o.k. Mit diesem o.k. konnte ich damals nichts anfangen. Aber durch die Art und Weise, wie er auftrat und mir den Zettel überreichte, war ich mir sicher, dass es etwas Gutes bedeutete. Später einmal kamen mehrere Soldaten, die unser Haus durchsuchen wollten. Als der Anführer diesen Zettel an der Kasse sah, pfiff er seine Männer zurück und sie ließen uns in Ruhe“.