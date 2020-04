Erinnerungen an das Kriegsende

75 Jahre ist es nun her, dass zu Ostern 1945 das baldige Ende des Zweiten Weltkriegs auch das Dorf Nottuln am Südhang der Baumberge erreichte. Die Zahl der Zeitzeugen, die noch über selbst Erlebtes berichten können, nimmt immer weiter ab. Eine bekannte lokale Zeitzeugin ist die Nottulnerin Marietheres Wübken . Unsere Mitarbeiterin Ulla Wolanewitz hat Erinnerungen von Marietheres Wübken an die Geschwister Scholl zusammengestellt.

Kommilitoninnen! Kommilitonen!“ so fortschrittlich – mit der weiblichen Anrede voran – ist das sechste und letzte Flugblatt der „Weißen Rose“ überschrieben, das am 18. Februar 1943 in der Münchner Universität in den Umlauf ging und sich direkt an die Studierenden wandte. Die Geschwister Hans und Sophie Scholl wurden beim Verteilen erwischt und verhaftet. In seiner Manteltasche trug Hans Scholl den Entwurf für das siebte Flugblatt. Vier Tage später wurden die Geschwister vor dem Volksgericht zum Tode verurteilt und mit der Guillotine enthauptet.

Ein unerschrockener Kampfgeist ist diesen Zeilen zu entnehmen, die beschreiben, dass „es gärt im deutschen Volk“ und die Frage aufwirft: „Wollen wir weiter einem Dilettanten das Schicksal unserer Armeen anvertrauen?“ und fordert: „Heraus aus den Hörsälen der SS, Unter- oder Oberführer der Parteikriecher!“ und mit „Es geht uns um wahre Wissenschaft und echte Geistesfreiheit!“ ein Plädoyer für die Wissenschaft hält.

Marietheres Wübken, Jahrgang 1923, befand sich seinerzeit zum Studium in München. Die heute 96-Jährige erinnert sich: „Ich bekam dieses Flugblatt auch in die Hände. Mitstudierende wiesen mich darauf hin, dass allein der Besitz schon sehr gefährlich und riskant wäre.“ Ihr Wissensdurst siegte allerdings. Er sorgte dafür, dass sie dieses DIN-A-4-Blatt nicht schnellstens entsorgte, sondern unter ihrer Kleidung verschwinden ließ. Das sorgte natürlich für Herzklopfen, denn „beim Verlassen des Gebäudes durchsuchten sie unsere Taschen.“

In ihrer Unterkunft – sie lebte seinerzeit bei Verwandten – zeigte sie es auch niemanden. Über Nacht lernte sie den Inhalt für sich auswendig. Wenige Tage später saß sie im Zug Richtung Heimat. Die Situation in München wurde zusehend brenzliger und ihre Eltern wollten sie gerne wieder in ihrer Nähe wissen.

Der Vater, seines Zeichens Gemischtwarenhändler im Nottulner Ortskern, holte sie vom Bahnhof ab und fuhr mit ihr direkt zur IHK nach Münster, um ihren Lehrvertrag unterschreiben und registrieren zu lassen. „Meine Eltern wollten verhindern, dass ich in einem kriegswichtigen Betrieb Dienstverpflichtet wurde. So machte ich zu Hause eine Ausbildung.“

Als wichtige Zeitzeugin in der Gemeinde Nottuln hat Marietheres Wübken des Öfteren Auskunft gegeben über ihre Erlebnisse in dieser Zeit. Vor mehr als 20 Jahren unterstützte sie eine Dokumentation für den Hörfunk des WDR.