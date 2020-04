„Wir möchten uns ganz herzlich bei unseren Familien für die schöne Osterüberraschung bedanken. Einige Kinder und Eltern haben für uns als Dankeschön eine tolle Fotocollage erstellt und vor dem Kitaeingang hat uns ein super Kreidebild begrüßt.“ Heike Thoms-Rungenhagen , Leiterin der DRK-Kita „Weltentdecker“, und ihr Team haben sich riesig über die Anerkennung ihrer Arbeit gefreut.

Und tatsächlich komme keine Langeweile auf, berichtet die Kita: So werden pro Gebäude (die Kita hat bekanntlich zwei Standorte) circa fünf Kinder von Eltern, die in Schlüsselfunktionen tätig sind, betreut. Bildungsdokumentationen und Entwicklungsberichte werden in Heimarbeit angefertigt, Elterngespräche werden schriftlich vorbereitet. Ein Qualitäts-Handbuch wird erstellt. Außerdem werden mit den Familien per Telefon oder Skype Kontaktgespräche geführt. „Die Kinder freuen sich sehr darüber, mit ihren Bezugserziehern Kontakt zu haben“, weiß Heike Thoms-Rungenhagen.

Die Teammitglieder absolvieren pädagogische Fortbildungen per Internet oder mit Fachbüchern, die dann in Zweiergruppen besprochen und ausgearbeitet werden. Nach der Coranazeit sollen die Ergebnisse im Gesamtteam vorgestellt werden.

„Die Grundreinigung, die immer im Sommer in der Kita stattfindet, konnte nun aufgrund der wenigen Kinder ideal vorgezogen werden“, berichtet die Kita-Leiterin. „Die Kollegen waren auch hier nur in kleinen Zweiergruppen tätig und haben eine intensive Reinigung der gesamten Räume vorgenommen.“ Spielmaterialien, Möbel, Fußböden, und vieles mehr wurde gewaschen, und natürlich musste alles gründlich desinfiziert werden.

Für die Kinder ist eine Osterzeitung mit vielen Beschäftigungsideen erstellt worden, Videoaufnahmen, in denen Geschichten erzählt werden, wurden erstellt und per Mail an die Familien gesendet, desgleichen auch Internetlinks mit Tipps, Hilfen und Ideen für Eltern und Kinder.

„Ich bin so stolz auf mein fleißiges Team, das immer bereit steht für alle anfallenden Aufgaben. Wir schaffen gemeinsam so viel, ob in Heimarbeit oder hier in der Kita“, freut sich Heike Thoms-Rungenhagen. „Zudem möchte ich auch ein dickes Lob an unsere Kita-Eltern übermitteln. Es ist bewundernswert, wie toll sie mit der jetzigen Betreuungssituation umgehen. Es ist nicht leicht, Beruf, Kinderbetreuung und den Familienalltag zu meistern. Und trotzdem halten alle durch und geben ihr Bestes zum Wohle aller.“