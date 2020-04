„Das Schützenfest wird abgesagt“

Großveranstaltungen sind bis zum 31. August grundsätzlich untersagt. So hat es die Bundesregierung am Mittwoch verkündet. Tags darauf kommen die ersten Reaktionen. In Appelhülsen ist die Entscheidung gefallen: „Der Bürgerschützenverein Appelhülsen unterstützt die neuen Regelungen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Daher haben wir die Entscheidung getroffen, dass traditionelle Bürgerschützenfest abzusagen“, erklärte Bürgerschützenpräsident Martin Riegelmeyer am Donnerstag. Eigentlich hatten die Appelhülsener vor, wie gewohnt zu Pfingsten vom 29. Mai bis zum 1. Juni ihr Fest zu feiern.

„Es ist meines Wissens das erste Mal seit 1945, dass unser Schützenfest nicht stattfindet“, sagte Riegelmeyer im WN-Gespräch.

Ebenfalls abgesagt wurden vom Vorstand die Weinprobe (20. Mai) und die Abrechnungsversammlung (5. Juni). „Wir bitten alle Bürgerschützen sowie Bürgerinnen und Bürger um Verständnis für diese Entscheidung“, sagte Riegelmeyer.

Der Vorstand habe sich seit Beginn der Corona-Krise in einem engen Austausch per Telefon und WhatsApp befunden, erläuterte der Bürgerschützenpräsident. Auch wenn diese Entwicklung abzusehen gewesen sei, so sei die Entscheidung, das Fest abzusagen, allen doch sehr schwer gefallen. „Es wäre von unserer Seite angesichts der Gesundheitsrisiken unverantwortlich, das Fest durchzuführen“, betonte Riegelmeyer. Man habe auch über eventuelle Alternativen nachgedacht, aber keine praktikable Lösung gefunden. Die Entscheidung zur Absage des Schützenfestes sei einvernehmlich erfolgt.

Schützenkönig Patrik Schölling und Sternkönig Andreas Nordbeck aus dem Jahr 2019 bleiben also weiter im Amt. Über ihre Nachfolge wird nun erst 2021 entschieden.

Als Veranstaltungen für dieses Jahr hat der Bürgerschützenverein noch geplant die nachzuholende Generalversammlung am 25. Oktober und das Luftgewehrpreisschießen im November. Wenn die Rahmenbedingungen es erlauben, sollen diese Termine auch stattfinden. Für das Luftgewehrpreisschießen gebe es erste Überlegungen, ob man die Veranstaltung aufwerten und so für die Mitglieder attraktiver machen könne.

Bei den anderen Schützenvereinen und Bruderschaften in der Gemeinde gibt es ebenfalls intensive Überlegungen über die Schützenfeste. Der Schützenverein „Gemütlichkeit“ Stevern beispielsweise hat zu diesem Thema extra seine Mitglieder aufgerufen, Ideen und Bedenken dem Vorstand mitzuteilen. Nach dem derzeitigen Fahrplan will der Vorstand der Gemütlichkeit am 23. April über das Schützenfest entscheiden.