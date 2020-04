Das Rupert-Neudeck-Gymnasium öffnet seine Türen wieder ab Donnerstag (23. April) – und zwar ausschließlich für die Abiturienten, die noch bis zu ihren Prüfungen die Gelegenheit erhalten sollen, Versäumtes aufzuarbeiten. Das teilte gestern die Schulleitung mit.

Dabei geht es jedoch nicht um die Wiederaufnahme des Unterrichts nach Stundenplan. Vielmehr sollen die Abiturienten in ihren jeweiligen Prüfungsfächern noch einmal gezielte Lernangebote bekommen. Die Wahrnehmung dieser Angebote ist freiwillig. Schülerinnen und Schüler des Abiturjahrgangs werden über die speziellen Regelungen von der Schule informiert und melden sich bis Montagmittag, 12 Uhr, zu diesen Lernangeboten in der Schule an.

Die Verschiebung der Abiturprüfungen um drei Wochen gibt zudem jenen Schülern, die aufgrund der Schulschließungen noch nicht alle Leistungsnachweise für die Zulassung zu den Abiturprüfungen erbringen konnten – also noch nicht alle so genannten Vorabiturklausuren geschrieben haben – Gelegenheit, das nachzuholen.

Der letzte Schultag der Abiturienten ist von der Landesregierung auf den 8. Mai festgesetzt worden – die Abiturprüfungen beginnen dann planmäßig am 12. Mai.

Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe EF am Rupert-Neudeck-Gymnasium gehören nicht zu den sogenannten Abschlussklassen, da sie dem G8-Bildungsgang angehören. Sie sind also nicht von den Regelungen, die für die Jahrgangsstufen 10 der Hauptschulen, Realschulen, Gesamt- oder Sekundarschulen gelten, betroffen.

Welche Jahrgangsstufen ab dem 4. Mai wieder zur Schule zurückkehren und den Unterricht wiederaufnehmen werden, ist bisher noch nicht abschließend geklärt. „Wir rechnen ab dann zunächst mit den Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe Q1 der gymnasialen Oberstufe“, erläutert Schulleiter Holger Siegler. Wie es mit den anderen Schülerinnen und Schülern weitergeht, ist derzeit noch unklar.

Selbstverständlich, so betont die Schulleitung, sorgt die Schule im Zusammenwirken mit dem verantwortlichen Schulträger, der Gemeinde Nottuln, für die notwendigen und gebotenen Maßnahmen, was die Hygienebestimmungen und Abstandsregelungen betrifft, sodass für alle am Schulleben Beteiligten Ansteckungsgefahren nach Möglichkeit minimiert werden können.

Schulleiter Holger Siegler und stellvertretende Schulleiterin Jutta Glanemann: „Wir freuen uns über jeden vorsichtigen Schritt zurück in die schulische Normalität!“