Jugendliche sind heute anders

Feierabend. Schicht im Schacht. Am 30. Juni hat Heinrich Bolle seinen allerletzten Arbeitstag bei der Alexianer Martinistift GmbH, den er sicherlich feierlich begehen wird. Sofern Corona ihm keinen Strich durch die Rechnung macht.

Als Heinrich Bolle 1979 seinen Arbeitsvertrag als Sozialpädagoge bei den damaligen Lehrwerkstätten Martinistift unterschrieb, war er einer von etwa 50 Fachkräften, die die Jugendlichen in den insgesamt 14 Gruppen betreuten. Als pädagogischer Leiter und Teil der Betriebsleitung verabschiedet er sich nun nach 41 Jahren in den Ruhestand.

Wobei jetzt schon sicher ist, dass „dann nicht der Keller gefliest wird“, versichert der 65-Jährige humorvoll, der auch als Mediator und Supervisor zertifiziert ist. „Ich möchte eher im wissenschaftlichen Bereich unterstützend tätig sein.“ Der Arbeitskreis „GU 14 plus“, ein bundesweiter Zusammenschluss von Einrichtungen mit freiheitsentziehenden Maßnahmen, wäre eine solche denkbare „Baustelle“, auf der er sich gerne nach wie vor einbringen möchte, um weitere Standards und Konzepte zu entwickeln.

1979 arbeiteten in den Lehrwerkstätten Martinistift in der Küche noch Clemensschwestern, und auf der Krankenstation leistete „Schwester Gelonida“ die Erste Hilfe. Es gab die Wahl zwischen etwa 35 Lehrberufen, und von den 200 jugendlichen Bewohner waren dort 75 Prozent in einer Ausbildung.

Das ist heute ganz anders. „Von den 130 Jugendlichen lernen zurzeit fünf einen Beruf“, rechnet Heinrich Bolle vor. Der Grund: Das Klientel von heute ist ein anderes als vor 40 Jahren. Intellektuell anders unterwegs, anders sozialisiert, entsprechend anders im Sozialverhalten.

„Wir haben verschiedene Lebenswelten, wobei die eine sich kaum vorstellen kann, dass es die andere gibt“, erklärt der 65-Jährige und bringt dabei das Sozialdrama „Keine Angst“ mit der Schapdettener Schauspielerin Michelle Barthel ins Gespräch, das „so eine Lebenswelt widerspiegelt. In einer Hochhaussiedlung mit Gewalt, Drogen, Missbrauch und ohne festes Netz aufzuwachsen, ist eine andere Hausnummer.“

Als Heinrich Bolle Ende der 1970er-Jahre im Martinistift startete, war die Umstrukturierung von gemeinschaftlichen Räumlichkeiten wie beispielsweise dem riesigen Schlafsaal hin zu einem Leben in 14 Wohngruppen mit jeweils zwölf Bewohnern fast abgeschlossen. Ein Prinzip, das weiter gültig ist. „Andere Zeiten fordern andere Konzepte und eine andere Pädagogik ein, und die müssen von der Wohnarchitektur mitgetragen werden“, betont der Fachmann. Derzeit entstehen auf dem Gelände vier neue Häuser für acht Wohngruppen, von denen eines bereits im Januar eingeweiht wurde. Das Investitionsvolumen der kompletten Umgestaltung der Einrichtung, inklusive Blockheizkraftwerk, umfasst insgesamt 17 Millionen Euro.

„Ich bin schwierig, aber ich bin es wert“, ist der Satz eines Bewohners, den Heinrich Bolle in bester Erinnerung hat. Seinen Job habe er immer so verstanden, dass „ich dazu beitragen muss, dass es den Kindern und Jugendlichen gut geht. Und wenn sie im Anschluss an den Aufenthalt hier bestätigen, dass sie eine gute Zeit hatten, dann ist schon viel gewonnen.“

Für eine nachhaltige Veränderung der Sozialisation gebe es gerade in diesem Bereich keine Gewähr. Einige schaffen es, andere nicht. Aus langjähriger Erfahrung weiß Heinrich Bolle, dass „Jugendhilfe nicht nach der Volljährigkeit enden sollte. Das schaffen die nicht. Damit sind ja auch unsere Kinder überfordert.“