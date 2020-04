Nachdem schon das Weinfest und das Frühlingsfest in Nottuln wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden sind, trifft es nun in den Ortsteilen Nottuln, Appelhülsen und Schapdetten auch die Feste zum Aufstellen des Maibaumes. Die Heimatvereine Nottuln und Appelhülsen sowie die Feuerwehr Schapdetten gaben gestern mit großem Bedauern die Absage der Maibaumfeste bekannt.

In Schapdetten, so Löschgruppenführer Frank Welling, hatte man sich eigentlich darauf gefreut, das 20. Maibaumaufstellen mit der Bevölkerung zu feiern. Daraus wird nun aber nichts.

Es sei wirklich schade, aber es gebe keine andere Wahl, bedauerte auch Edgar Winter, Vorsitzender des Heimatvereins Appelhülsen, die Absage der traditionellen Veranstaltung.

„Auf einen geschmückten Maibaum werden die Bürger und Besucher in diesem Jahr leider verzichten müssen“, hieß es vom Heimatverein Nottuln. Vorsitzender Johannes Moormann erklärte: „Nach den in diesem Jahr bereits ausgefallenen Veranstaltungen Plattdeutscher Abend und Tag der Umwelt war der Entschluss zum Verzicht nicht leicht. Der bunte Punkt in diesem doch sehr nachdenklichen und teilweise auch ratlosen Jahr wird fehlen.“ Die nächsten Veranstaltungen des Heimatvereins Nottuln – Radtour am 27. Mai und Folksingen am 28. Mai – sind zurzeit noch im Plan, Änderungen will der Heimatverein rechtzeitig bekannt geben.