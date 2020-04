Mit Maske, Abstand und Freunden

Die Schülerinnen und Schüler des Leistungskurses Erziehungswissenschaften sind hochkonzen­triert. Das zumindest sagen ihre Augen, die aus den maskierten Gesichtern aufmerksam auf Cornelia Hilgensloh gerichtet sind. Ihrer Fachlehrerin, ebenfalls mit Mundschutz bewährt, stellen die Jugendlichen jede Menge Fragen. Denn jetzt wird es ernst: Die Abi­prüfungen rücken näher. Nach der Corona-Zwangspause sind die angehenden Abiturienten des Rupert-Neudeck-Gymnasiums am Donnerstag zum ersten Mal wieder in ihrer Schule und bereiten sich auf ihren Abschluss vor.

„Wir haben die Schülerinnen und Schüler gebeten, sich aktiv zu melden, wenn sie die Unterrichtsangebote wahrnehmen wollen“, erklärt stellvertretende Schulleiterin Jutta Glanemann . Und die Resonanz war überwältigend. So gut wie alle 59 Abiturienten haben sich für den Unterricht in den kommenden zwei Wochen angemeldet.

Sie werden von insgesamt 15 Lehrerinnen und Lehrern in den Abifächern unterrichtet. „Das sind in der Regel die Lehrer, die die Schüler die ganze Zeit über betreut haben, allerdings müssen vier Kursleitungen zu Hause bleiben, weil sie zur Risikogruppe gehören“, erklärt Jutta Glanemann. Diese Vier werden durch andere Kollegen ersetzt, stehen aber im Homeoffice parat, um die Vertretungen von dort aus zu unterstützen.

Gehalten werden die insgesamt 25 verschiedenen Kurse unter ganz besonderen Bedingungen. In enger Abstimmung mit der Gemeinde Nottuln als Schulträger hat das Rupert-Neudeck-Gymnasium alle notwendigen Maßnahmen getroffen, damit der Unterricht für die Abiklassen ordnungsgemäß und unter Beachtung der geforderten hygienischen Standards stattfinden kann.

Drei große Räume – die zwei größten Klassenräume der Schule und das Forum – sind eingerichtet worden. Einzeltische sind mit entsprechend großen Abständen darin aufgestellt worden. Vor dem Betreten der Räume gibt die Lehrerin oder der Lehrer den Jugendlichen Desinfektionsmittel auf die Hände, nach dem Unterricht desinfiziert der Lehrende den Raum, ehe der nächste Kurs kommt. Jeder Raum hat einen Eingang und einen Ausgang, um „Begegnungsverkehr“ zu vermeiden.

„Wir haben hier, was die Räumlichkeiten angeht, hervorragende Voraussetzungen“, ist Jutta Glanemann dankbar. Das wird auch die Durchführung des Abiturs erleichtern. „Wir werden dann die Sporthalle nutzen. Sportunterricht wird nicht stattfinden, eine Essensausgabe in der Mensa gibt es ebenfalls nicht, und die Halle liegt abseits von den anderen Unterrichtsräumen, sodass die Schülerinnen und Schüler sehr gute Bedingungen bekommen werden.“

„Abgeschottet“ werden müssen die Abiturienten gegenüber den Schülerinnen und Schülern der Q1 (dem Vorabijahrgang). Denn möglicherweise wird der ab dem 4. Mai wieder zur Schule kommen. „Das wissen wir noch nicht abschließend, und ob sie die einzigen sein werden, auch nicht“, sagt Jutta Glanemann. „Wir gehen nur stark davon aus und wollen schon darauf vorbereitet sein.“ Dann würde es eine Woche geben, in der beide Jahrgänge (oder mehrere) parallel an der Schule unterrichtet werden. „Wir werden die Klassen auf mehrere Räume verteilen, auch die Turnhalle mit einbeziehen. Und wo die Kurse zu groß sind, werden sie geteilt“, erklärt Jutta Glanemann.

Was „nebenbei“ auch noch geleistet werden muss: Die Notgruppe, in der zurzeit nur ein Kind, in Zukunft noch ein zweites betreut wird, läuft – getrennt von den großen Schülern – weiter. Und zwei angehende Abiturienten müssen noch eine Vorklausur nachholen, weil sie an dem eigentlichen Termin nicht mitschreiben konnten. Das sei aber kein Problem, sagt Jutta Glanemann, die froh ist, „dass wir mit den Vorklausuren schon durch waren, als die Schulen geschlossen wurden.“

Und die Schülerinnen und Schüler? Jutta Glanemann hat sie am Donnerstag alle willkommen geheißen. Normalerweise hätte das Schulleiter Holger Siegler getan, der aber gehört als über 60-Jähriger auch zur Risikogruppe, die nicht in die Schule kommen darf. Und bei ihrer Begrüßung habe sie den Eindruck gewonnen, „dass die Schülerinnen und Schüler glücklich sind, wieder hier sein zu können und ihre Mitschüler wiederzusehen.“ Und dann schmunzelt Jutta Glanemann: „Und ich glaube, die Abiturienten freuen sich sogar über die Lehrer.“