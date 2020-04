Kein Fest, aber Kranzniederlegung

Der Vorstand des Schützenvereins „Gemütlichkeit“ Stevern hat seine Entscheidung getroffen: Das traditionelle Schützenfest findet in diesem Jahr wegen der Corona-Beschränkungen nicht statt, teilte der Verein nun mit.

Einige wenige Vorstandsmitglieder des Schützenvereins „Gemütlichkeit“ Stevern hatten sich getroffen, um über die aktuelle Lage zu beratschlagen und über die Aktivitäten der kommenden Wochen zu entscheiden. Die in diesem Kreis erarbeiteten Vorschläge wurden via Live-Ticker den Mitgliedern des Erweiterten Vorstandes unmittelbar mitgeteilt und dann einstimmig beschlossen, berichtet die „Gemütlichkeit“ weiter.

Da das Schützenfest nicht stattfinden wird, wurde Folgendes vereinbart: Es erfolgt lediglich die Kranzniederlegung am Schützenfest-Sonntag (24, Mai) um 15 Uhr am Ehrenmal – nach heutigem Stand im kleinsten Kreis. Die Ehrungen für langjährige Vereins- und Vorstandstreue sowie für besondere Verdienste finden während der Generalversammlung im November statt. Die Jubelkönige/innen des Jahres 2020 sind eingeladen, ihr Jubiläum im kommenden Jahr zu feiern.

Da auch die traditionelle Spendenaktion am Schützenfest-Montag ausfällt, hat sich die „Gemütlichkeit“ dazu entschieden, in diesem Jahr aus der Vereinskasse an die Blasmusikvereinigung Nottuln, den Spielmannszug Laer und die Hospizbewegung Nottuln zu spenden. Ein eventuelles positives Jahresergebnis in der Vereinskasse durch die Mitgliedsbeiträge und unter Berücksichtigung fehlender Ausgaben aufgrund der ausfallenden Aktivitäten wird zur Generalversammlung ermittelt und soll für das Schützenfest 2021 verwendet werden (zum Beispiel für ein kostenloses Frühstück am Schützenfest-Montag und für Freigetränke). Das amtierende Königspaar 2019, Karin und Martin Wilmer, hat sich gerne dazu bereit erklärt, seine Amtszeit um ein weiteres Jahr zu verlängern, berichtet der Vorstand. Somit bleiben sie der „Gemütlichkeit“ als amtierendes Königspaar bis zum nächsten Schützenfest erhalten.

Über eine alternative Veranstaltung zum Schützenfest 2020 wie etwa ein Herbst- oder Winterfest werde man zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden. Die aktuelle Lage lasse keine verlässliche Planung zu. Über das Familienfest am 9. August werde man kurzfristig entscheiden.

Mit seinen aktuellen Beschlüssen sieht sich der Vorstand des Schützenvereins „Gemütlichkeit“ Stevern in einer langen Tradition. In seiner Mitteilung betont der Vorstand: „Die ursprüngliche Aufgabe eines Schützenvereines war es, die Gesellschaft zu schützen. Auch heute noch dient der Schützenverein dem Wohl seiner Mitglieder. Für uns als Vorstand der ‚Gemütlichkeit‘ ist es daher selbstverständlich, dass auch in Krisensituationen wie heute die Vereinsarbeit nicht zum Erliegen kommt. Wir alle haben ein gemeinsames Ziel: unsere Gesundheit zu schützen!“