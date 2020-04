Die Ökologische Liste Nottuln (ÖLiN), derzeit mit zwei Mitgliedern im Nottulner Gemeinderat präsent, wird nicht zur Kommunalwahl 2020 antreten. Stattdessen wird sich voraussichtlich Anfang Juni die „Klimaliste Nottuln“ konstituieren und eine vollständige Wählerliste verabschieden. Das schreibt die ÖLiN in einer Pressemitteilung.

In mehreren Vorbesprechungen, zuletzt online unter https://meet.jit.si/klimaliste-nottuln, wurden von den bisher acht Aktiven erste Vorbereitungen für die Listenaufstellung getroffen. Wegen der Versammlungsbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie gestaltet sich die Gewinnung weiterer Interessenten derzeit jedoch schwierig. „Aus diesem Grund haben wir bereits beim Landeswahlleiter eine Verschiebung der Kommunalwahl angemahnt“, berichtet Ratsmitglied Ludger Jaxy. Da die Landesregierung derzeit jedoch noch am Termin 13. September für die Kommunalwahl festhält, wollen die Aktiven nun alle sonstigen Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit ausschöpfen. „Wir haben auf unserer Homepage (www.klimaliste-nottuln.de) bereits unsere Hauptziele zusammengefasst und lehnen uns dabei an den Grundkonsens an, der schon von den Klimalisten Erlangen und Düsseldorf formuliert worden ist“, erläutert Stephan Hofacker , der derzeitige Fraktionsvorsitzende der ÖLiN.

„Da die Klimakrise trotz des Virus keine Pause macht, können auch wir keine Pause in unseren Bestrebungen machen, zur Kommunalwahl eine schlagkräftige Gruppe engagierter Bürgerinnen und Bürger zusammenzubringen, denen die Notwendigkeit zu handeln klar ist und die den Mut und die Entschlossenheit haben, richtungweisende Entscheidungen zu treffen“, so Hofacker weiter. „Die kommenden fünf Jahre werden darüber entscheiden, ob wir die Erderwärmung noch auf ein erträgliches Maß werden begrenzen können. Dazu müssen und wollen auch wir in der Gemeinde Nottuln unseren Beitrag leisten.“

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können immer montags um 20 Uhr an den Onlinesitzungen der Gruppe teilnehmen oder über die Mailadresse info@klimaliste-nottuln.de Kontakt aufnehmen.