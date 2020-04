Nein, mit diesem Kapuzen-Pullover läuft der Schulleiter der Liebfrauenschule Nottuln nicht jeden Tag herum. Heinrich Willenborg trägt das Kleidungsstück jedoch gerne, denn es zeigt auch seine Nähe zu seinen Schülerinnen und Schülern. „Das ist der Abschluss-Pulli“, erläutert der Schulleiter, der auf seine Zehntklässler sehr stolz ist: „Seit Donnerstag sind die 90 Zehner wieder da. Es klappt wirklich sehr gut.“

Die Abschlussprüfungen stehen bald an, daher benötigt der Abschlussjahrgang nach der Corona-Zwangspause noch dringend die Unterstützung der Lehrkräfte. „Richtiger Unterricht ist durch nichts zu ersetzen“, sagt Willenborg, der trotzdem froh ist, dass die Schüler über die Lernplattform „Schulbistum“ im Homeschooling unterrichtet werden konnten und die jüngeren Jahrgänge noch können. Wann sie zurückkehren werden, steht noch nicht fest.

Die Liebfrauenschule war auf den Neustart mit den Zehntklässlern, die vier Stunden pro Tag im Blockunterricht in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch unterrichtet werden und anschließend noch bis zur sechsten Stunde bleiben können, gut vorbereitet. Die Schule hatte zum Beispiel viele Masken besorgt. „Doch wir mussten am Ende gar nicht so viele herausgeben, denn viele brachten ihre eigenen schon mit“, erzählt der Schulleiter. Von Anfang an hätten sich die Schüler sehr diszipliniert verhalten, auch wenn einige die aufgestellten Regeln sehr streng fanden. „Und damit haben sie auch recht“, sagt Willenborg, der froh ist, dass der Abschlussjahrgang und die Kinder in der Notbetreuung über drei Gebäudeteile verteilt unterrichtet werden können. „Wir achten auch darauf, dass die Türen der acht Räume, die momentan in Betrieb sind, immer offen stehen. Die Schüler sollen zudem zwei Meter Abstand halten und sofort ihre Masken aufsetzen, sobald sie ihren Schreibtisch verlassen“, erläutert der Pädagoge einige weitere Regeln. Desinfektionsmittel sei zudem in ausreichender Menge vorhanden.

Willenborgs Erläuterungen werden durch die Schulklingel unterbrochen. Pause. Jedoch strömen in diesem Augenblick nicht wie sonst üblich zahlreiche Jugendliche auf den Schulhof. In Corona-Zeiten ist vieles anders. „Es gibt für die Schüler keine gemeinsamen Pausen. Wer eine Pause benötigt, vereinbart das individuell mit seinem Lehrer und kann dann alleine den Raum verlassen.“ Wenn er dies tut, begegnet er eigentlich nie einem Mitschüler. Die Gänge sind gespenstisch leer.

Wie das Schulleben in der Corona-Krise weitergehen wird, kann auch der Schulleiter nicht bis ins letzte Detail beantworten. „Wir haben es jeden Tag mit neuen Problemen zu tun und müssen immer wieder nachjustieren. Wir wissen zum Beispiel auch noch nicht, wann die Abschlussprüfungen stattfinden werden.“ Sie sollen möglichst an den Tagen 12., 14. und 19. Mai über die Bühne gehen. Aber ob es so kommt? Und wenn dann alles erledigt sein sollte, stellt sich für Willenborg schon die nächste Frage: „Wie können wir eigentlich die Zeugnisse überreichen?“