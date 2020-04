Durch die Corona-Pandemie und das einhergehende Besuchsverbot für Pflegeheime fallen aktuell auch die wöchentlichen internen und externen hausübergreifenden Gruppenangebote im Haus ARCA an der Münsterstraße aus. Darunter falle auch der Gottesdienst, der gerade für ältere Menschen eine wichtige Rolle im Leben spiele und besonders in dieser Zeit trotz der Betreuung auf den Hausgemeinschaften und den Spaziergängen sehr fehle, schreibt die Pflegeeinrichtung in einer Presseinformation.

Die Kreativität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Heimes waren daher gefragt. Schnell entstand die Idee, bei Sonnenschein die Dachterrasse des Hauses, auf die man über eine Außentreppe gelangen kann, für Veranstaltungen zu nutzen. Helena Ort, Leitung des Sozialdienstes, kontaktierte Pfarrer Franz Anstett aus der Kirchengemeinde St. Martin Nottuln, welcher von einem Wortgottesdienst unter freiem Himmel sofort begeistert war. Kurzfristig wurde ein Termin vereinbart.

Bei schönstem Wetter wurde der Ostergottesdienst am 22. April auf der Dachterrasse nachgefeiert. Die Bewohnerinnen und Bewohner mussten dafür nicht ihre Hausgemeinschaften verlassen, sondern versammelten sich im Atrium, im Wintergarten, auf dem Balkon und auch am Fenster, um den Worten von Pfarrer Franz Anstett zuzuhören.

Dieser betonte, wie wichtig es sei, in dieser Zeit füreinander da zu sein und freute sich sehr, dass dieser „außergewöhnliche“ Gottesdienst stattfinden konnte.

An diesem erfrischend anderen Gottesdienst nahmen sehr viele Bewohner teil, sodass demnächst weitere Angebote auf der Dachterrasse geplant werden. Nächste Woche etwa soll der Musiker Matthias Drees das Maifest musikalisch begleiten.

Christel Helms, ehrenamtliche Singkreisleitung der Hauses ARCA, ist von der neuen Idee ebenso begeistert und wird den wöchentlichen Singkreis mit ihrer Gitarre von der Dachterrasse aus begleiten.