Antworten stellen nicht zufrieden

Nach einer Anfrage an die Bürgermeisterin, deren Antwort mittlerweile vorliegt, kritisieren die Grünen in Nottuln weiterhin die Grünpflege in der Gemeinde. „Die Antworten aus dem Rathaus bestätigen unsere Auffassung, dass die Belange des Naturschutzes in der Verwaltung nicht angemessen berücksichtigt werden. Natur wird weiterhin großflächig zerstört statt geschützt und entwickelt“, erklären die Grünen in einer Pressemitteilung.

Drei Beispiele werden von ihnen angeführt: Im Bereich Kreithecke/Schmittler seien die Bankette und mit ihr die Wildkräuter in einer Stärke bis zu 30 cm abgeschoben und die Bäume und Sträucher beschädigt. Diese Aktion sei mit Verkehrssicherung begründet worden. Jedoch handele es sich um eine für den motorisierten Verkehr gesperrten Weg. „Es wurden hier keine Gefahren für Radler gebannt, sondern eher geschaffen. Radfahrer und Fußgänger müssen aufgrund der desolaten Oberfläche der Asphaltfläche recht vorsichtig sein, damit es nicht zu Stürzen kommt“, erklären die Grünen.

Weiterhin seien die Wiesen dort „wie eine beliebige Grünlandfläche“ bearbeitet worden, um mehr Ertrag zu erhalten. Dadurch seien die Bodenbrüter gestört und Pflanzen in einem Naturschutzgebiet zerstört worden, so die Grünen.

In Schapdetten seien Ortsbild prägende Bäume an der Ortsdurchfahrt ohne Information der Bevölkerung gefällt worden. Diese Bäume sollen nicht am Standort ersetzt werden.

Die Grünen haben daher einen Antrag an den Gemeinderat formuliert. In diesem fordern sie: Geplante Baumfällungen, für die kein Ersatz am Standort geschaffen werden soll, werden dem Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Umwelt und Ordnungswesen zur Genehmigung vorgelegt; und für die gefällten Bäume an der Ortsdurchfahrt Schapdetten werden standortgleich Ersatzpflanzungen gleicher Baumart vorgenommen.

Schließlich kritisieren die Grünen, dass in Appelhülsen in einer Naturausgleichsfläche ein „ganzes Wäldchen“ vernichtet worden sei.

Die Grünen hoffen in einem umfangreichen Schreiben an Verwaltung und Rat, „dass unsensible Grünpflege in Zeiten des Insektensterbens in Zukunft unterbleibt.“

Zwischen den Grünen und der Gemeindeverwaltung gibt es bereits seit längerer Zeit einen starken Dissens über die Art und Weise der Grünflächenunterhaltung. Zahlreiche Anfragen einzelner Ratsmitglieder führten dazu, dass die Beantwortung dieser Fragen durch die Bürgermeisterin gebündelt wurde (wir berichteten).

Ein vor einiger Zeit gestellter Grünen-Antrag zur Neuausrichtung der Grünflächenpflege in der Gemeinde ist nun Thema im Ausschuss für Gemeindeentwicklung, der am kommenden Dienstag (5. Mai) im Appelhülsener Bürgerzentrum Schulze Frenking tagt (öffentliche Sitzung ab 19 Uhr).