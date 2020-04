Ein Haushalt ohne große Worte

Die Ratssitzung am Dienstagabend wird wohl in die Geschichte der Gemeinde Nottuln eingehen. Wegen der Vorschriften zu Hygienemaßnahmen und Abstand war die Sitzung am Dienstag nicht nur ins geräumige Bürgerzentrum nach Appelhülsen verlegt worden, sondern ging auch mit 45 Minuten rekordverdächtig schnell über die Bühne. Und dabei stand vor allem der Gemeindehaushalt auf der Tagesordnung, dessen Verabschiedung (oder Ablehnung) sonst immer die Reden der Fraktionsvorsitzenden vorausgehen. Um die Ansteckungsgefahr zu vermindern und die Sitzung so zügig wie möglich durchzuführen, wurde auf diese zeitintensive Tradition verzichtet.

Lediglich Bürgermeisterin Manuela Mahnke ergriff kurz das Wort. Sie dankte dem Städte- und Gemeindebund für die Unterstützung bei der täglichen Flut an Verordnungen, Erlassen und Schulmails, die eine Kommune vor große Herausforderungen stelle. Und sie dankte ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung, „die in dieser Zeit hochmotiviert sind und alles, wirklich alles daran setzen, dass ‚der Laden läuft‘“. Zu loben seien im Großen und Ganzen auch die Bürger, die sich an die Vorgaben hielten.

Mit den Ratsfraktionen habe man – zumeist auf elektronischem Wege – intensiv darüber gesprochen, wie mit dem Haushalt zu verfahren sei. Modifizieren, ganz neu machen? Die Antwort kam aus Düsseldorf. Am 6. April habe die Landesregierung in einem Schreiben darauf hingewirkt, dass Haushalte so beschlossen werden, wie sie vor der Pandemie beraten worden seien. Dem sei man gefolgt, sodass am Dienstag der wie zuletzt diskutierte Haushalt vorlag.

Jedoch seien sich Verwaltung und Politik einig, dass es große Einnahmeverluste geben werde und man nicht wisse, wo man am Ende stehe. „Wünschenswert wäre ein kommunales Rettungsschutzpaket“, sagte die Bürgermeisterin. Zurzeit liege jedoch noch nichts dergleichen vor. „Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass die Landesregierung die Kommunen noch unterstützen wird – und zwar mit echtem Geld und nicht nur mit ‚Buchkosmetik‘.“

Man sei sich aber einig, alle Dinge, die im Haushalt und der dazugehörigen Änderungsliste stehen, noch einmal genau zu prüfen, um mögliche Einsparungen zu erzielen. Im nächsten Haupt- und Finanzausschuss sollen die Sparvorschläge diskutiert werden und in eine „hoffentlich sehr umfängliche freiwillige Konsolidierungsliste“ münden, „die dann unsere Richtung für dieses Haushaltsjahr vorgeben wird“, wünschte sich die Bürgermeisterin.

Diese Vorgehensweise wurde in den Haushaltsbeschluss ebenso aufgenommen wie die Erhöhung der Liquiditätskredite von 2 Millionen Euro auf nun 4 Millionen. Das Land habe diese Maßnahme empfohlen, um bei möglichen zukünftigen Engpässen handlungsfähig zu bleiben, erklärte Beigeordnete Doris Block.

Bei drei Gegenstimmen der Grünen und einer Enthaltung (ÖLiN) wurde der Haushalt samt der beiden Ergänzungen verabschiedet. Der Stellenplan war zuvor mit einer Gegenstimme und sieben Enthaltungen angenommen worden, die Ermächtigungsübertragungen einstimmig.

Der nun verabschiedete Haushalt wird nicht lange Bestand haben. Am 13. Mai (Mittwoch) berät der Haupt- und Finanzausschuss über die „freiwillige Konsolidierungsliste“, am 26. Mai (Dienstag) entscheidet der Rat abschließend.