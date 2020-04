Von zwei Werten habe man sich leiten lassen, um das Gemeindeleben vorsichtig wieder anlaufen zu lassen: Besonnenheit und Solidarität. Das teilt der Krisenstab der Pfarrgemeinde St. Martin mit.

Besonnenheit, „weil es uns ein Anliegen ist, dass von Gottesdiensten die wir feiern, so wenig gesundheitliche Gefahr wie möglich ausgehen soll. Wir wollen unser Möglichstes tun, damit die nötigen Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen eingehalten werden.“

Solidarität, „weil wir uns als Kirchengemeinde nicht von den Regeln, die für alle anderen Menschen und Einrichtungen unserer Kommune gelten, abheben wollen.“ Deshalb sei auch entschieden worden, „erst dann wieder Eucharistie zu feiern, wenn auch an anderen öffentlichen Tischen wieder zusammen gegessen werden kann – nämlich dann, wenn die Gaststätten und Cafés wieder öffnen können“, so der Krisenstab.

An diesem Wochenende finden noch keine Gottesdienste statt. An den beiden Wochenenden 9./10. und 16./17. Mai werden Wortgottesdienste gefeiert ohne Kommunionausteilung und ohne Gemeindegesang. Sie finden samstags um 18.30 Uhr sowie sonntags um 10 Uhr und 11.15 Uhr in der Martinuskirche statt.

Hierzu sind alle Gemeindemitglieder der vier Ortsteile eingeladen, die sich in der Lage sehen, einen Gottesdienst mitzufeiern. Alle, die Krankheitssymptome aufweisen, die auch auf eine mögliche Infektion mit Corona/Covid 19 hinweisen könnten, werden gebeten, zu Hause zu bleiben.

In der Kirche gibt es markierte Sitzplätze, die einen Abstand von zwei Metern pro Person gewährleisten. Für Familien/Hausgemeinschaften gelten diese Abstände nicht. Bänke, die zur Wahrung des Abstandes nicht genutzt werden können, werden mit Kordeln abgetrennt. An den Türen der Kirchen stehen Desinfektionsspender. Das Tragen eines Mund-/Nasenschutzes für das Hinein- und Hinausgehen wird empfohlen. Nur die Kirchentür am Kirchplatz (gegenüber dem Pfarrbüro) dient als Eingang, alle Türen dienen als Ausgang.

Es können zu jedem Gottesdienst maximal 80 Personen in die Kirche. Ordnungshelfer und Platzanweiser werden überprüfen, dass nur so viele die Kirche betreten, wie es anhand der markierten Sicherheitsabstände erlaubt ist. Zum anderen werden sie die Gemeindemitglieder den Plätzen führen. Die Gottesdienste sollen maximal 30 Minuten dauern.

In der Pfarrkirche sollen Erfahrungen gesammelt werden, was es braucht, um auch in den anderen Kirchen zu gegebener Zeit wieder Gottesdienste zu feiern.

Die Gemeinde arbeitet daran, Möglichkeiten zu schaffen, die Wortgottesdienste auch live im Internet zu übertragen. „Unser Wort zum Sonntag“ wird weiter erscheinen, sowohl auf der Homepage als auch in gedruckter Form in den Kirchen ausliegend.

Die Werktagsgottesdienste fallen bis auf Weiteres aus. Solange die Kindergärten weitestgehend geschlossen sind, finden auch die Kinderkirche Appelhülsen und in Nottuln nicht statt.

Die Pfarrheime bleiben geschlossen. Die Büchereien werden wieder öffnen. Die genauen Öffnungszeiten der vier Büchereien werden schnellstmöglich bekanntgegeben. Alle vier Pfarrbüros sind ab Montag (4. Mai) zu den üblichen Öffnungszeiten wieder geöffnet. Hygieneregeln und Abstand sind zu beachten.

Tauffeiern und Trauungen sind ab dem 9. Mai wieder möglich.

Für die Erstkommunionfeiern sucht die Pfarrgemeinde nach Lösungen. Man hoffe, dass es gegen Ende September/Anfang Oktober einen Weg gibt, das Fest auf eine „schöne und würdige Weise zu begehen“. Erst nach den Sommerferien wird der Krisenstab entscheiden, wann die Erstkommunionfeiern stattfinden.

Die FirmbewerberInnen bekommen in diesen Tagen Post von der Kirchengemeinde. Es werden sämtliche Planungen der Firmvorbereitung und der Firmfeiern nach den Sommerferien wieder aufgenommen

Derzeit werden Absprachen mit allen Beteiligten getroffen, wie künftig die Beerdigungen durchgeführt werden können. Bis diese neuen Regelungen getroffen sind, gelten die der letzten Wochen: Beerdigungen finden im engsten Familienkreis als kurze Feier ausschließlich auf dem Friedhof statt, der Treffpunkt ist in Grabnähe und nicht an der Trauerhalle, Messdiener nehmen nicht teil. Die Trauerhallen bleiben geschlossen bis auf die Abschiedsräume.

Für den Krisenstab gelte: „Wir fahren das Schiff auf Sicht“. Am 13. Mai tagt er erneut und berät, ob und wann es weitere Änderungen geben kann oder muss.