Die große Erleichterung ist bei jedem Wort spürbar: „Wir sind so glücklich, wieder in Appelhülsen zu sein“, sagt Ingeborg Junghann im WN-Gespräch. Sie und ihr Mann Timm (69) genießen aktuell die Zweisamkeit in der Quarantäne, in der sich das Paar nach der Rückkehr von einer Kreuzfahrt um die Welt noch bis Mittwoch (6. Mai) befindet.