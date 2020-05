Wie viele Nottulner Kinder Ralf Düesmann kennen? Sehr viele vermutlich. Wenn nicht gar alle. Denn als Verkehrssicherheitsberater der Polizei ist Düesmann in den vergangenen Jahren immer wieder in Kindergärten und Schulen zu Besuch gewesen und hat den Mädchen und Jungen die Regeln im Straßenverkehr näher gebracht. Doch damit ist jetzt Schluss: Nach 43 Jahren Dienstjahren ist Ralf Düesmann jetzt aus dem aktiven Polizeidienst ausgeschieden, teilt die Polizei mit.

„Ich freue mich auf die Herausforderungen, die mich in meinem neuen ‚Job‘ als Pensionär erwarten. Langweilig wird es sicherlich nicht werden“, schmunzelt der beliebte Polizist.

Über die Stationen Bonn und Duisburg wurde Ralf Düesmann im Jahre 1987 auf eigenen Wunsch in den Kreis Coesfeld versetzt und nach kurzer Dienstzeit an den Wachstandorten in Lüdinghausen und Dülmen zur damaligen Polizeileitstation Coesfeld umgesetzt. „Nach einigen Jahren im Streifendienst wurde 1993 eine Einsatzleitstelle eingerichtet, in der ich sieben Jahre lang die Einsatzsachbearbeitung übernahm, ehe sich die Möglichkeit eröffnete, im Kommissariat Vorbeugung die Stelle eines Verkehrssicherheitsberaters zu besetzen“, erläutert er seinen Werdegang.

Seine Arbeit dort beschreibt er als abwechslungsreich, spannend und lehrreich zugleich. 20 Jahre lang habe er die Chance gehabt, die Entwicklung der Verkehrssicherheitsarbeit und des Opferschutzes in der Kreispolizeibehörde Coesfeld entscheidend zu prägen. „Ich blicke daher auf eine wunderschöne und erfüllte Zeit zurück.“

Doch nun sei es Zeit, sich zu verabschieden – sowie sich zu bedanken, wie Düesmann betont. Und zwar bei allen Lehrern, Erziehern und Mitarbeitern der sozialen Einrichtungen und der Notfallseelsorge und Eltern. „Und nicht zuletzt bei den über 20 000 Kindern, die ich durch die Kindergarten- und Schulzeit begleitet habe.“