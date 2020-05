Damit war zu rechnen: Nach den letzten Besprechungen im Kreise der geschäftsführenden Vorstände der beiden Bruderschaften St. Antoni und St. Martini waren sich alle Beteiligten einig, dass es in diesem Jahr kein Schützenfest in Nottuln geben wird.

Zunächst waren die Bruderschaften noch ein wenig optimistisch gewesen, aber die Klarstellung des Gesundheitsministeriums NRW, dass keine Großveranstaltungen ohne jegliche Personenbegrenzung bis zum 31. August durchgeführt werden dürfen, ließ keinen Spielraum zu, schreiben die Bruderschaften in einer Presseinformation. Eine Umsetzung der Hygienemaßnahmen wäre bei einem Schützenfest nicht durchführbar gewesen, da hier die Menschen uneingeschränkt feiern möchten – das ist in diesem Jahr nicht möglich.

Somit bleiben beide Königspaare von 2019 – Wolfgang Beckersjürgen und Conny Hohberg sowie Lars Hünteler und Alexandra Schulze Kalthoff – noch ein weiteres Jahr die amtierenden Regenten.

Das Schützenfest, da sind sich die beiden Bruderschaften einig, werde definitiv auch nicht verlegt. Die Bruderschaften wollen dennoch am eigentlichen Schützenfestsonntag, dem 14. Juni, am Hochamt in der Kirche teilnehmen. Die St. Martini-Bruderschaft wird im Anschluss an die Messe ihre Kranzniederlegung durchführen.

Beide Bruderschaften werden zusätzlich eine gemeinsame Spende an Nottulner Einrichtungen übergeben.

Gerade in diesem Jahr, in dem die St. Martini-Bruderschaft gleich vier Jubelkönige hat, findet kein Fest statt. Die Bruderschaften bedauern dies sehr, betonen jedoch, dass die Gesundheit der Mitglieder und Gäste absolut vorrangig sei. Eine Durchführung wäre angesichts der Gesundheitsrisiken nicht zu verantworten gewesen.

Auch das für den 15. August (Samstag) geplante Familienfest beider Bruderschaften findet aus den genannten Gründen nicht statt. Natürlich wird es auch kein Vogelstange schmieren am 6. Juni (Samstag) geben.

Schon jetzt freuen sich daher die beiden Bruderschaften auf ein besonderes Fest im nächsten Jahr: Am 12. Juni 2021 (Samstag) wird die St. Antoni-Bruderschaft ihr Kaiserschießen durchführen.