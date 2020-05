Derzeit zwei Nottulner Hotspots im Fokus

Der Corona-Ausbruch bei Westfleisch in Coesfeld betrifft in erheblicher Weise auch die Gemeinde Nottuln. Denn insgesamt 196 Personen, die zum betroffenen Personenkreis der Saisonkräfte zählen und über Subunternehmen bei Westfleisch arbeiten, wohnen derzeit in der Gemeinde Nottuln. „Wir bestreifen die bekannten Unterkünfte ganz extrem und wollen damit sicherstellen, dass die verhängten Quarantänemaßnahmen auch wirklich eingehalten werden“, erläuterte Bürgermeisterin Manuela Mahnke am Montagnachmittag im WN-Gespräch.

Die Gemeindeverwaltung – und damit eingeschlossen auch das Ordnungsamt – ist wegen der Corona-Pandemie seit Wochen im Dauereinsatz. Die nun festgestellten Infektionen unter den Schlachthof-Mitarbeitern stellen die Verwaltung vor besondere Herausforderungen. Und dies nicht nur wegen der Sprachprobleme mit den ausländischen Arbeitskräften.

Sicherheitsdienst soll Einhaltung der Quarantäne überwachen

„Nach unseren Kenntnissen sind 196 Schlachthofmitarbeiter an zehn verschiedenen Standorten in der Gemeinde untergebracht“, erläuterte die Bürgermeisterin. Die Standorte verteilen sich auf die Ortsteile Nottuln, Darup und Schapdetten. Appelhülsen sei, soweit man es gegenwärtig sagen könne, nicht betroffen, so Mahnke weiter.

Als „problematisch“ erweisen sich zwei Hotspots in Darup und Nottuln mit 25 bzw. 40 untergebrachten Personen. „Wir versuchen gerade, für diese beiden Standorte einen Sicherheitsdienst zu organisieren, der die Einhaltung der Quarantänebestimmungen rund um die Uhr gewährleistet“, betonte die Bürgermeisterin.

Die Gemeinde Nottuln geht davon, dass die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen weiter steigen wird. Nach dem Stand von Montagnachmittag wohnen in acht der zehn bekannten Unterbringungsstandorte Corona-Infizierte. Mahnke: „Wir werden uns darauf einstellen müssen, dass letztlich alle Standorte betroffen sein werden.“

Kontakt zu Subunternehmen schwierig

Die 196 zumeist aus Osteuropa stammenden Arbeitskräfte sind bei drei Subunternehmen beschäftigt. Die Gemeinde versucht seit dem Wochenende händeringend, mit diesen Unternehmen ins Gespräch zu kommen. Leider sei das erst bei einem Unternehmen gelungen, bedauerte die Bürgermeisterin.

Da am Wochenende noch keine Begehung aller Unterkünfte zusammen mit dem Gesundheitsamt des Kreises möglich gewesen sei, „werden wir diese Inspektion nun so schnell wie möglich selbst durchführen“, kündigte Mahnke an. Dabei soll auch mit den Unternehmen das weitere Vorgehen geklärt werden. „Insbesondere müssen wir sicherstellen, dass diese Menschen, die ja unter Quarantäne stehen, mit allen lebensnotwendigen Sachen wie Lebensmittel etc. durch die Unternehmen versorgt werden“, betonte die Bürgermeisterin.

Viele Anfragen zu aufgeschobenen Lockerungsmaßnahmen

Wie schon in den vergangenen Wochen, steht die Gemeinde weiterhin in einem engen Kontakt mit dem Gesundheitsamt des Kreises Coesfeld und auch Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr. Bei einer Videokonferenz der Bürgermeister mit dem Kreis am Freitag habe man ausführlich über die aktuelle Situation gesprochen, auch über die Verschiebung aller Lockerungsmaßnahmen zunächst einmal bis zum 18. Mai. Diese Verschiebung hat offensichtlich in der Bevölkerung zu Verwirrung geführt. „Wir verzeichnen seit Montag zu diesem Thema einen sprunghaften Anstieg von Anfragen aus der Bevölkerung“, so die Bürgermeisterin. Sie bittet um Verständnis, dass nicht alle Anfragen sofort beantwortet werden können. Die Gemeindeverwaltung werde jede Anfrage abarbeiten, doch könne es wegen der aktuellen Lage schon mal zwei Tage dauern, bis die Bürger ihre Antwort erhalten.

Die Gemeinde empfiehlt, für Fragen zur Corona-Pandemie die E-Mailadresse ordnungsamt@nottuln.de zu nutzen. Außerdem befinden sich zahlreiche Informationen auf der Homepage der Gemeinde Nottuln ( www.nottuln.de ) und der Homepage des Kreises Coesfeld ( www.kreis-coesfeld.de ).