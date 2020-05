„Bei der Beratung des Gemeindehaushaltes 2020 vor einigen Wochen standen die Ratsmitglieder vor einer nie dagewesenen Situation. Denn schon jetzt ist klar, dass die Corona-Pandemie große Auswirkungen auf die Einnahme- und Ausgabesituation der Gemeinde haben wird, vor allem die Gewerbesteuer und der Anteil der Gemeinde an der Einkommensteuer werden deutlich einbrechen. In welcher Höhe, lässt sich aktuell nicht seriös vorhersagen.“ Das erklärt die UBG-Fraktion in einer Stellungnahme zu der heute (Mittwoch) stattfindenden Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses.

In diesem Ausschuss soll nun beraten und beschlossen werden, welche der geplanten Ausgaben gekürzt, gestrichen oder verschoben werden können, um die zu erwartenden Mindereinnahmen zumindest halbwegs auszugleichen. „Die UBG ist bereit, und erwartet die Bereitschaft auch von allen anderen Fraktionen, Einsparungen vorzunehmen, auch wenn sie schmerzhaft sein werden“, erklärt Fraktionsvorsitzender Jan Van de Vyle und betont: „Trotz der Kommunalwahlen im Herbst werden wir uns Wahlgeschenke nicht leisten können. Die freiwillige Konsolidierungsmaßnahme muss ernsthaft angegangen werden.“

Dazu gehören Positionen, die noch im letzten Haupt- und Finanzausschuss auf Antrag der CDU und SPD eingestellt wurden, „die die UBG aber überhaupt nicht mittragen konnte. Damit war es für die UBG bereits vor der Corona-Krise nahezu unmöglich, dem Haushalt zuzustimmen. Letztlich hat die UBG den Haushalt wegen der Krisensituation mitgetragen, damit die Gemeindeverwaltung mit einem verabschiedeten Haushalt handlungsfähig bleibt.“

Aus Sicht der UBG lassen sich Beträge in Höhe von deutlich über einer Million Euro einsparen bzw. Maßnahmen verschieben, ohne zum Beispiel die Förderung der Kultur oder der ehrenamtlichen Arbeit anzutasten.