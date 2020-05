Der Kinderchor „Steverlerchen“ Appelhülsen hat an der Challenge #stayathome teilgenommen. Der Chor wurden von einem Kinderchor aus Dülmen nominiert – „und die Steverlerchen haben die Herausforderung gerne angenommen“, wie Christel Nawrath vom Chor berichtet. Die Aktion habe allen viel Spaß bereitet, und das Ergebnis könne sich sehen lassen. „In diesen doch sehr gewöhnungsbedürftigen Coronazeiten war die Aktion eine tolle Abwechslung für die Kinder und eine schöne Gemeinschaftserfahrung – trotz Distanz und von zu Hause aus“, betont die Chorleitung. Bei dieser Challenge erinnern die Steverlerchen an das tolle Astrid-Lindgren-Konzert im vergangenen Jahr. Zu dem Lied von Astrid Lindgren – „Faul sein ist wunderschön, denn die Arbeit hat doch Zeit. Wenn die Sonne scheint und die Blumen blühn, ist die Welt so schön und weit“ – haben die Kinder wunderschöne Bilder gemalt und dazu viele Grüße aus Appelhülsen übermittelt.